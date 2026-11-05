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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الخميس

سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب على مدار التعاملات الصباحية بقيمة 30 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأربعاء.

ونستعرض أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات المساء اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وسط متابعة من المستهلكين والتجار لحركة الأسعار في السوق المحلية والبورصة العالمية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 7170 جنيهًا للبيع، مقابل 7125 جنيهًا للشراء للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وطلبًا في السوق المصرية، نحو 6275 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6235 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5380 جنيهًا للبيع، و5345 جنيهًا للشراء للجرام.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 4185 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 4155 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 50200 جنيه للبيع، مقابل 49880 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري نحو 223055 جنيهًا للبيع، و221635 جنيهًا للشراء. 

أما سعر الأوقية عالميًا بالدولار فسجل 4133.43 دولارًا.

سعر دولار الصاغة

وفي سياق متصل، بلغ سعر دولار الصاغة نحو 53.96 جنيهًا، وهو السعر الذي يُحتسب على أساسه سعر الذهب محليًا بناءً على سعر الأوقية عالميًا.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 سعر أوقية الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب

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