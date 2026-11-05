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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستفسر عن مدافع الاتحاد السكندري تحسبا للتعاقد معه

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
عمرو مصطفى

أكد محمد عادل صديق المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، ان الاتحاد يسير بخطى مميزة بداية من هذا الموسم.

 الأهلي يستفسر عن مدافع الاتحاد السكندري تحس

وقال صديق في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: هذا الموسم هو مختلف بالنسبة للاتحاد السكندري في كل شئ والجميع يعمل لمصلحة النادي، حمزة الجمل مدرب ناجح وكل التجارب التي تولى تدريبها اثبت نجاحه وهو يعد من افضل مدربي الدوري المصري

وأضاف: والاختيار كان موفق لأنه الأنسب لمشروعنا في الاتحاد واللاعبين دائما ما يتحدثون عنه بشكل إيجابي للغاية وتعاقدنا مع 24 بمعدل أعمار صغير في السن 

وتابع: والبداية كانت موفقة وهناك حديث عن بعض اللاعبين داخل الفريق من قبل العديد من الأندية، نضع أعيننا على العديد من اللاعبين في الدوري الممتاز والمحترفين لضم الأنسب لنا

وواصل حصل كلام من بعض مسؤولي الاهلي للاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بمصطفى ابراهيم ولكن لا يوجد مفاوضات رسمية.

واختتم نعمل في شكل منظم فيما يخص الأمور المالية، ومحمد سلامة واضع مسؤولية الاتحاد السكندري على عاتقه.

الاتحاد السكندري الأهلي مصطفى إبراهيم الدوري المصري

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