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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد الهرمي يواصل طرح أغنيات الغايب الحاضر.. ويجدد حضوره الرومانسي بأغنية جديدة

أحمد الهرمي
أحمد الهرمي
محمد سعيد

يواصل الفنان أحمد الهرمي طرح أغنيات ميني ألبومه الجديد «الغايب الحاضر»، وفق جدول الإصدار الأسبوعي الذي اعتمده للمشروع، حيث أطلق أحدث أعماله الغنائية حاملاً عنوان الألبوم نفسه، في عمل رومانسي جديد يلامس مشاعر الاشتياق والحنين إلى الغائب.

وتحمل الأغنية أجواءً عاطفية تنسجها كلمات الشاعر أحمد علوي، التي تتناول مشاعر الشوق وما يتركه الغياب من حنين في القلب، مقدّمةً حالة رومانسية تعبّر عن حضور الحبيب في الوجدان رغم ابتعاده. ويأتي اللحن بصوت أحمد الهرمي وإحساسه الغنائي المعروف في هذا اللون، حيث يضفي دفء صوته وأداؤه الهادئ على الكلمات مزيداً من الرومانسية والصدق العاطفي، ليمنح الأغنية طابعاً وجدانياً قريباً من محبي الأعمال الغنائية الرومانسية، حيث يقول في مقدمتها:

ارجع لي بس يكفيك .. طال الغياب المر 

تعبان.. قد .. ما ابيك .. وحالي أبد ما يسر 

لو كان ..لي خاطر .. ارجع لي ..مو قادر .. 

مافيه  احد بعدك .. يا الغايب الحاضر .. 

الله .. لي يخليك .. كل شي وحشني فيك ..

ارجع لي .. بس يكفيك .. يا الغايب الحاضر.

أحمد الهرمي

وتولى أحمد الهرمي غناء الأغنية وتلحينها، فيما جاءت الكلمات لأحمد علوي، والتوزيع الموسيقي لزيد نديم، والمكس والماستر للمهندس جاسم محمد.

وأصبحت أغنية «الغايب الحاضر» متاحة عبر قناة «تيونز أرابيا» على موقع يوتيوب، إلى جانب جميع المنصات الموسيقية المتخصصة والمكتبات الغنائية وقنوات التواصل الاجتماعي في الخليج والوطن العربي، فضلاً عن الإذاعات الخليجية والعربية.

وبطرح هذا العمل، يكون أحمد الهرمي قد قدّم أغنيتين من أصل أربع أغنيات يضمها ميني ألبوم «الغايب الحاضر»، على أن يواصل إطلاق أغنياته تباعاً، بطرح العمل الثالث خلال الأسبوع المقبل، فيما يختتم المشروع بإصدار الأغنية الرابعة في الأسبوع الذي يليه.

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