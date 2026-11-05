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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس
أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس
علياء فوزى

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية تباينًا واضحًا اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، إذ ارتفع سعر حديد عز إلى مستوى قياسي هو الأعلى في 52 أسبوعًا، بينما تراجع سعر الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي مقارنة بآخر تسعير، وفق آخر بيانات معلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

 تراجع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري إلى 38583.87 جنيهًا، بانخفاض قدره 191.81 جنيه، أي بنسبة 0.49% مقارنة بنحو 38,775.68 جنيهًا في التسعير السابق.

سعر حديد عز اليوم في مصر

سجل متوسط سعر طن حديد عز اليوم نحو 42,536 جنيهًا، مرتفعًا بقيمة 519.93 جنيه وبنسبة 1.24% عن التسعير السابق، الذي بلغ نحو 42,016 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3950.5 جنيهًا، بانخفاض قدره 95.53 جنيه وبنسبة 2.36%، مقابل نحو 4,046 جنيهًا في التسعير السابق، ليكون أكبر الانخفاضات نسبيًا بين المواد الثلاث.

الفارق بين حديد عز والحديد الاستثماري

يبلغ الفارق بين سعر طن حديد عز والحديد الاستثماري اليوم نحو 3,952 جنيهًا لصالح حديد عز، بعد أن ارتفع الأول وتراجع الثاني في تعاملات اليوم.

 اختلاف الأسعار 

تختلف الأسعار الفعلية من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، بحسب تكلفة النقل والكميات المطلوبة وشروط الدفع. 

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت سعر طن الأسمنت الرمادي الحديد الاستثماري سعر طن الحديد

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