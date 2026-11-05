أمير هشام يكشف مفاجأة مدوية: إمام عاشور وقع إلكترونيًا لاتحاد جدة في الصيف

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمستقبل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومفاوضات انتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى جانب تطورات جديدة بشأن إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء خلال يناير المقبل.

إمام عاشور

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن إمام عاشور كان يعاني من إصابة منذ عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي بدأ التواصل معه خلال الصيف الماضي، وتحديدًا في نهاية شهر أغسطس، بعد عودته من معسكر المنتخب.

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وأوضح أن اللاعب تلقى اتصالات مباشرة من جانب مسؤولي النادي السعودي، تضمنت عرضًا رسميًا تتراوح قيمته بين 3 و3.5 مليون دولار، كما أشار إلى أن إمام عاشور وصل إلى مرحلة توقيع العقود إلكترونيًا مع اتحاد جدة، في ظل وجود رغبة قوية من النادي السعودي في التعاقد معه.

وأضاف أن إمام عاشور كان يقضي إجازته في الساحل الشمالي عقب عودته من معسكر منتخب مصر، وتلقى اتصالًا من سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، للاطمئنان على حالته الصحية ومطالبته بالانتظام في التدريبات، إلا أن اللاعب أبلغه بمعاناته من إصابة في العضلة الضامة.

وأشار إلى أن معلومات بشأن مفاوضات اتحاد جدة وتوقيع اللاعب الإلكتروني وصلت إلى ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبدالحفيظ، وهو ما دفع ياسين منصور للتواصل مع إمام عاشور وطلب عقد جلسة معه في الساحل الشمالي.

وبالفعل، عقد اللاعب جلسة مع ياسين منصور لمناقشة ملف تجديد عقده مع الأهلي، وفقًا للإطار المالي المطروح آنذاك، إلا أن إمام عاشور لم يكن راضيًا عن المقابل المادي، في ظل الفوارق الكبيرة بين ما كان يتوقع الحصول عليه من النادي السعودي وما عُرض عليه من جانب الأهلي.

ولفت أمير هشام إلى أن إمام عاشور تحدث مع المقربين منه بشأن إمكانية حصوله على مقابل مالي يتراوح بين 3 و3.5 مليون دولار من اتحاد جدة، رغم عدم وصول عرض رسمي إلى إدارة الأهلي في ذلك التوقيت.

وتابع أن اللاعب سافر بعد ذلك مع الأهلي إلى معسكر الفريق في إسبانيا، وشهدت تلك الفترة استمرار المفاوضات بشأن تجديد عقده، قبل عقد جلسة جديدة جمعت إمام عاشور بكل من ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ.

وخلال الجلسة الثانية، تم الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية، حيث وافق اللاعب على تجديد عقده مقابل 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه قيمة الحوافز والمكافآت «بونص»، قبل أن يوقع على العقود، ليعلن الأهلي رسميًا تجديد تعاقده وإغلاق ملف انتقاله إلى اتحاد جدة في ذلك الوقت.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، كشف أمير هشام عن حدوث اتصالات جديدة خلال منتصف الأسبوع الماضي، من جانب بعض الوسطاء المرتبطين بنادي اتحاد جدة السعودي، مع إمام عاشور، بهدف الحصول على توقيعه إلكترونيًا مجددًا، تمهيدًا لمحاولة ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أن اللاعب تلقى تأكيدات بوجود رغبة من النادي السعودي في التعاقد معه خلال يناير، مقابل راتب سنوي يصل إلى 3.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إمام عاشور اتفق على بعض البنود، لكنه لم يمنح النادي السعودي موافقته النهائية حتى الآن.

وأضاف أن هناك تفاهمات سابقة بين اللاعب ومسؤولي الأهلي، وتحديدًا ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ، بشأن إمكانية الموافقة على رحيله حال وصول عرض مالي مناسب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار إلى أنه في حال اتخاذ اتحاد جدة قرارًا نهائيًا بالتعاقد مع اللاعب، فمن المتوقع أن يبدأ النادي السعودي تقديم عرض مبدئي بقيمة 4 ملايين دولار، على أن ترتفع قيمة المفاوضات لاحقًا إلى ما يتراوح بين 6 و7 ملايين دولار لحسم الصفقة.

وعلى الجانب الآخر، أوضح أمير هشام أن إدارة الأهلي ستطلب الحصول على 10 ملايين دولار للموافقة على بيع إمام عاشور، حال وصول عرض رسمي للتعاقد معه، مؤكدًا أن هذا الرقم سبق أن حددته إدارة النادي خلال المفاوضات التي جرت في الصيف الماضي.

وشدد على أن هناك اهتمامًا حقيقيًا من جانب اتحاد جدة بضم لاعب الأهلي، إلا أنه لم يحدث تواصل رسمي حتى الآن بين الناديين، مع إمكانية تطور المفاوضات خلال الفترة المقبلة، في ظل احتمالية وصول تحركات النادي السعودي إلى مرحلة رسمية.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل إمام عاشور لا يزال مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات، سواء بالاستمرار مع الأهلي أو الرحيل خلال يناير المقبل مقابل مبلغ مالي مناسب، مشيرًا إلى أن القرار النهائي في هذا الملف سيكون لإدارة القلعة الحمراء، وأن اللاعب لا يمانع الاستمرار في صفوف الفريق حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله.