ترامب لم يحسم موقفه من إقالة بيت هيجسيث.. ومصادر تتحدث عن طرح اسم رون ديسانتيس

لم يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا باستبدال وزير الحرب بيت هيجسيث، رغم أنه بدأ يستطلع آراء مستشاريه ومقربين منه بشأن استمراره في منصبه، وفق ما نقلته شبكة «سي بي إس نيوز» عن مصادر مطلعة.

وأفاد تقرير للشبكة، نشر في 4 نوفمبر 2026، بأن ترامب طرح تساؤلات على مستشارين، خلال لقاءات واتصالات هاتفية، بشأن ما إذا كان ينبغي لهيجسيث مواصلة قيادة وزارة الحرب، وذلك في أعقاب الخسائر التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.

لكن التقرير شدد على أن مصادر أخرى أكدت أن الرئيس لم يتخذ قرارًا بإقالة الوزير أو تعيين بديل له، ما يعني أن المشاورات لا تمثل حتى الآن خطوة رسمية نحو تغيير قيادة الوزارة.

وبحسب مصدر نقلت عنه «سي بي إس نيوز»، طُرح اسم حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس باعتباره مرشحًا محتملًا لخلافة هيجسيث.

وتناول الطرح إمكانية إتمام إجراءات تثبيته في مجلس الشيوخ خلال الفترة الانتقالية التي تسبق انعقاد الكونغرس الجديد، على أن يتولى المنصب بعد انتهاء ولاية ديسانتيس في 5 يناير.

في المقابل، قال ترامب للصحفيين، الأربعاء، إن هيجسيث «يؤدي عملًا جيدًا للغاية»، ردًا على سؤال بشأن احتمال استبداله.

كما نقلت الشبكة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي تأكيدها أن الرئيس يتمتع «بثقة كاملة» في وزير الحرب.



خلافات بشأن حرب إيران

ويأتي الجدل وسط تداعيات الخسائر الانتخابية الجمهورية، والانتقادات المرتبطة بالحرب على إيران.

ونقل التقرير عن مسؤولين في البيت الأبيض مخاوف من تحميل قيادات عسكرية مسؤولية جانب من نتائج الانتخابات، بينهم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

كما أشار إلى أن نائب الرئيس جي دي فانس ربط خسارة الجمهوريين بالحرب، في موقف يعكس وجود نقاش داخل المعسكر الجمهوري بشأن كلفتها السياسية.