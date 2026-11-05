قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشير التابعي ينتقد «كاف» بسبب محمد صلاح .. ماذا قال؟
رواء رمان.. أول مسلمة في مجلس شيوخ جورجيا تحتفل بفوزها: كتبنا التاريخ
فاروق جعفر: أؤيد إنشاء شركة الكرة بالزمالك وأتحفظ على نسب المستثمرين
كلوب بروج يهزم آيندهوفن 2-1 في دوري أبطال أوروبا
شملت مصرفين وأفرادًا وشركات.. الخزانة الأمريكية تحدّث بيانات عقوبات مرتبطة بالعراق
مانشستر سيتي يهزم لايبزيج بثلاثية مثيرة في دوري أبطال أوروبا
«شبانة» يُشيد بمنتخب مصر للناشئين بعد التتويج بكأس الخليج ويُطالب باحتراف أحمد صفوت في أوروبا
البابا تواضروس: فوز ميار عثمان بـ "تحدي القراءة" يثبت أن الإبداع لا يخرج من العاصمة وحدها
خالد الغندور: محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين بسبب الإصابة
كوريا الشمالية تختبر منظومة جديدة للدفاع الجوي بالتزامن مع تصعيد تجاربها الصاروخية
خالد الغندور: الزمالك يُحدّد موعد إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين
محمد عادل: الأهلي يستفسر عن مصطفى إبراهيم.. والاتحاد لم يتلقَ أي عرض رسمي حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شملت مصرفين وأفرادًا وشركات.. الخزانة الأمريكية تحدّث بيانات عقوبات مرتبطة بالعراق

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
القسم الخارجي

أجرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تحديثات على عدد من القيود والإدراجات المرتبطة بشبكات مالية وتجارية ذات صلة بالعراق، شملت مصرفين عراقيين وعددًا من الأفراد والشركات، مع إضافة إشارات تتعلق بمخاطر فرض عقوبات ثانوية على الأسماء الواردة في القوائم.

ووفقًا لما أورده موقع «شفق نيوز»، الأربعاء، طالت التحديثات مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، ومصرف التعاون الإقليمي الإسلامي، وكلاهما يتخذ من بغداد مقرًا له. 

وأوضح التقرير أن مصرف التنمية الدولي كان قد أُدرج على قائمة العقوبات الأميركية في 15 أكتوبر الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بإتاحة الوصول إلى الدولار الأميركي لصالح إيران، قبل أن يقرر البنك المركزي العراقي منعه من التعامل بالدولار.

وشملت التعديلات أسماء أفراد، من بينهم علي معارج البهادلي، والأخوان عبدالحسن وماجد علي أكبر نامدار المندلاوي، ووليد خالد حميد السامرائي، وثمود محمد محسن العزاوي.

كما امتدت إلى شركات مرتبطة بشبكات تجارية ونفطية، بينها «في إس أويل تيرمينال» العاملة في قطاع الخدمات النفطية، و«في إس تانكرز»، المعروفة أيضًا باسم «العراقية لخدمات الشحن».

وتُظهر سجلات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن التحديثات تضمنت إضافة تنبيه بشأن مخاطر العقوبات الثانوية إلى إدراجات هذه الجهات، بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13902 المرتبط بالعقوبات على إيران. ويعني ذلك أن التعاملات مع الجهات المشمولة قد تترتب عليها مخاطر عقوبات بالنسبة إلى أطراف أجنبية، وفقًا للقواعد الأمريكية ذات الصلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات واشنطن الرامية إلى تشديد الرقابة على القنوات المالية والتجارية التي تتهمها بتسهيل الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.

وزارة الخزانة الأمريكية مصرف التنمية الدولي البنك المركزي العراقي مراقبة الأصول الأجنبية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. الإستغناء عن معلمي الحصة بمدارس إدارة ههيا بالشرقية

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

مدرسة ثانوية تنشر كشوف غياب 2 بكالوريا

مدرسة ثانوية تنشر كشوف غياب 2 بكالوريا.. وتؤكد: محرومين من الامتحانات

زيادة أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

تكريم السيسي لميار

بعد تكريم ميار عثمان.. كل ما تريد معرفته عن نوط الامتياز وأبرز الحاصلين عليه في مصر

إلهام شاهين

إلهام شاهين تقاضي مرتضى منصور بعد تصريحاته الأخيرة.. خاص

وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي السلعي

التموين هيتحول فلوس.. المواطن هيحصل على كام؟ ومصير رغيف العيش إيه؟

ترشيحاتنا

ترامب

خبير عسكري: قرار ترامب بوقف المساعدات لإسرائيل لن يُنفذ

كامل الوزير

كامل الوزير: 13 شركة مصرية تشاركنا في إنتاج عربات مترو الانفاق والسكك الحديد

العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية

خالد عكاشة: فوز الديمقراطيين يعكس تصويتا عقابيا ضد ترامب

بالصور

سعرها أقترب من المليون.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها
7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها
7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك

طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك
طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك
طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك

نيسان باترول تتحول إلى سيارة سفاري مكشوفة وتجهيزات خاصة للطرق الوعرة

نيسان باترول
نيسان باترول
نيسان باترول

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

عديم الموهبة بياخد أجر أعلى من النجم الموهوب.. خالد محمود يفتح النار على أزمة الوسط الفني | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد