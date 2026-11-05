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مانشستر سيتي يهزم لايبزيج بثلاثية مثيرة في دوري أبطال أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يهزم لايبزيج بثلاثية مثيرة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حمزة شعيب

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا صعبًا على حساب لايبزيج الألماني بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 37، بعدما سجل مدافع لايبزيج كاستيلو لوكيبا هدفًا بالخطأ في مرماه، قبل أن ينجح باكو في إدراك التعادل للفريق الألماني بالدقيقة 49.

وعاد الفريق الإنجليزي للتقدم عن طريق إنزو فرنانديز في الدقيقة 58، لكن لايبزيج لم يستسلم، وتمكن أنطونيو نوسا من تسجيل هدف التعادل الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 78، نجح النرويجي إيرلينج هالاند في خطف هدف الفوز لصالح مانشستر سيتي، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعد مواجهة شهدت إثارة كبيرة بين الفريقين.

هالاند يواصل أرقامه المميزة أمام لايبزيج

وعزز هالاند سجله التهديفي أمام لايبزيج، بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفًا في شباك الفريق الألماني، بواقع 6 أهداف بقميص بوروسيا دورتموند و7 أهداف مع مانشستر سيتي، ليصبح لايبزيج أكثر فريق سجل النجم النرويجي في مرماه.

كما رفع مهاجم مانشستر سيتي رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ووصل إلى هدفه رقم 62 في 61 مباراة خاضها بالبطولة.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 3 نقاط في المركز الثلاثين.

تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج

وخاض مانشستر سيتي المباراة بتشكيل ضم كلًا من: دوناروما، ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جيهي، نيكو أوريلي، إليوت أندرسون، إنزو فرنانديز، إيليمان ندياي، ريان شرقي، فيل فودين، وإيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي لايبزيج دوري أبطال أوروبا

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