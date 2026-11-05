والد أحمد صفوت يكشف كواليس بدايته في الزمالك وحقيقة العروض الأوروبية

أبدى صفوت أحمد، والد "أحمد صفوت" لاعب الزمالك ومنتخب مصر للناشئين، سعادته بالمستوى الذي يقدمه المنتخب في البطولة، مشيدًا بالنتائج التي حققها اللاعبون، ومؤكدًا أن المنتخب المصري قدم أداءً مميزًا.

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وقال والد اللاعب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "أنا سعيد بالمنتخب، لأننا جميعًا مصريون، وأرى أن هذا المنتخب هو الأفضل في البطولة، كما أنه أول منتخب غير خليجي يتوج بكأس الخليج".

وعن بداية أحمد صفوت في كرة القدم، أوضح والده أن نجله بدأ ممارسة اللعبة في نادي الصيد وهو في الرابعة من عمره، مشيرًا إلى أنه خاض اختبارات في أكثر من نادٍ، قبل الاستقرار على الزمالك، خاصة أنه عضو في النادي إلى جانب انتمائه للنادي.

وأضاف أن سامي الشيشيني وعادل المأمور كانا من أوائل المدربين الذين شاهدوا موهبة نجله، مؤكدًا أنه حرص على توفير كل سبل الدعم والتطوير له منذ الصغر، من خلال وحدات تدريبية خاصة، إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية والمهارات.

وتابع: "كنت حريصًا على توفير كل شيء له، سواء التدريبات الخاصة أو العمل على تطوير مستواه، وبذلت مجهودًا كبيرًا ووقتًا ومالًا من أجل مساعدته على الوصول إلى أفضل مستوى".

وأشار والد اللاعب إلى أن نجله كان يتدرب بصورة إضافية حتى في الأيام التي تسبق المباريات، موضحًا أنه استعان بمدربين متخصصين لمساعدته على تطوير قدراته، مؤكدًا أن أحمد يمتلك الرغبة والحماس لمواصلة العمل على نفسه.

وعن مستقبل نجله، شدد على أن الأولوية في الوقت الحالي هي استمراره في التطور، مؤكدًا أن أحمد يمتلك موهبة كبيرة، لكنه يحتاج إلى مواصلة الاجتهاد والعمل حتى يحقق طموحاته.

كما تحدث عن المدربين الذين عملوا مع نجله خلال مشواره في قطاع الناشئين بالزمالك، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المدربين أشرفوا على تدريبه، ومن بينهم رفاعي وأحمد سامي عبد الله.

وفيما يتعلق بالعروض الخارجية، كشف صفوت أحمد عن وجود اهتمام من وكلاء أعمال من عدة دول، بينها دول في شمال أفريقيا وأمريكا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال وهولندا، موضحًا أنها كانت مجرد كلام، ولم تصل للعروض الرسمية، والتعامل مع أي عرض سيكون من خلال القنوات الرسمية وبالتنسيق مع نادي الزمالك،

واختتم والد اللاعب حديثه بالإشارة إلى أن نجله جدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات، موضحًا أن العقد الحالي يمتد حتى عام 2028، معربًا عن أمله في أن تكون الخطوة المقبلة للاعب هي الاحتراف الأوروبي من خلال نادي الزمالك.