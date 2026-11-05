سنتخذ إجراءات قانونية.. الزمالك يرد على اتهامات تغريمه 7 ملايين دولار

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على الأنباء والتصريحات الإعلامية المتداولة خلال الفترة الأخيرة، بشأن تورط النادي في عدد من القضايا المتعلقة باللاعبين السابقين، والتي تسببت في توقيع غرامات مالية على القلعة البيضاء تُقدر بنحو 7 ملايين دولار.

وأوضح مجلس إدارة الزمالك، في بيانه، أن هناك أقاويل انتشرت مؤخرًا على لسان بعض الإعلاميين، تتعلق بمسؤولية النادي عن هذه القضايا، وما ترتب عليها من عقوبات مالية وإيقاف القيد، مؤكدًا أن تلك الأزمات تعود في الأساس إلى الظروف المالية الصعبة التي مر بها النادي خلال الفترة الماضية.

الزمالك يكشف سبب تراكم قضايا اللاعبين

وأكد مجلس الإدارة أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي، سواء المتعلقة بفسخ عقود اللاعبين أو إيقاف القيد، جاءت نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها القلعة البيضاء، عقب سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر في أغسطس 2025.

وأشار البيان إلى أن هذه الأزمة كان لها تأثير مباشر على التدفقات المالية للنادي، الأمر الذي تسبب في تعثره عن الوفاء بالعديد من الالتزامات المالية تجاه الأطراف المختلفة، ومن بينها اللاعبون الذين سبق لهم التعاقد مع الزمالك.

وأضاف المجلس أن عدم القدرة على سداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة دفع عددًا من اللاعبين إلى التقدم بشكاوى ضد النادي لدى الجهات المختصة، وهو ما أدى إلى تراكم القضايا وصدور أحكام مالية ضد القلعة البيضاء، فضلًا عن العقوبات المرتبطة بإيقاف القيد.

تحرك قانوني ضد اتهامات الفساد وإهدار المال العام

وشدد مجلس إدارة الزمالك على عدم وجود أي تورط من جانب الإدارة في القضايا المشار إليها، نافيًا بشكل قاطع وجود أي شبهة تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام، ومؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أدلة حقيقية.

وأوضح المجلس أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاتهامات التي طالت أعضاءه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من وجه اتهامات للإدارة تتعلق بإهدار المال العام أو الفساد دون سند أو دليل.

رسالة تحذيرية من إدارة الزمالك لوسائل الإعلام

وفي ختام بيانه، طالب مجلس إدارة الزمالك مختلف وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية عند تناول القضايا الخاصة بالنادي، سواء المتعلقة بالأزمات المالية أو النزاعات القانونية مع اللاعبين السابقين.

وأكد المجلس أن ما يتم تداوله تجاوز الحدود المقبولة، مشددًا على أن الإدارة ستتحرك قانونيًا ضد كل من يوجه اتهامات باطلة لأعضاء مجلس الإدارة، في إطار حرصها على حماية سمعة النادي والحفاظ على حقوقه وحقوق مسؤوليه.