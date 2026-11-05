قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سنتخذ إجراءات قانونية.. الزمالك يرد على اتهامات تغريمه 7 ملايين دولار

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على الأنباء والتصريحات الإعلامية المتداولة خلال الفترة الأخيرة، بشأن تورط النادي في عدد من القضايا المتعلقة باللاعبين السابقين، والتي تسببت في توقيع غرامات مالية على القلعة البيضاء تُقدر بنحو 7 ملايين دولار.

وأوضح مجلس إدارة الزمالك، في بيانه، أن هناك أقاويل انتشرت مؤخرًا على لسان بعض الإعلاميين، تتعلق بمسؤولية النادي عن هذه القضايا، وما ترتب عليها من عقوبات مالية وإيقاف القيد، مؤكدًا أن تلك الأزمات تعود في الأساس إلى الظروف المالية الصعبة التي مر بها النادي خلال الفترة الماضية.

الزمالك يكشف سبب تراكم قضايا اللاعبين

وأكد مجلس الإدارة أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي، سواء المتعلقة بفسخ عقود اللاعبين أو إيقاف القيد، جاءت نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها القلعة البيضاء، عقب سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر في أغسطس 2025.

وأشار البيان إلى أن هذه الأزمة كان لها تأثير مباشر على التدفقات المالية للنادي، الأمر الذي تسبب في تعثره عن الوفاء بالعديد من الالتزامات المالية تجاه الأطراف المختلفة، ومن بينها اللاعبون الذين سبق لهم التعاقد مع الزمالك.

وأضاف المجلس أن عدم القدرة على سداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة دفع عددًا من اللاعبين إلى التقدم بشكاوى ضد النادي لدى الجهات المختصة، وهو ما أدى إلى تراكم القضايا وصدور أحكام مالية ضد القلعة البيضاء، فضلًا عن العقوبات المرتبطة بإيقاف القيد.

تحرك قانوني ضد اتهامات الفساد وإهدار المال العام

وشدد مجلس إدارة الزمالك على عدم وجود أي تورط من جانب الإدارة في القضايا المشار إليها، نافيًا بشكل قاطع وجود أي شبهة تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام، ومؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أدلة حقيقية.

وأوضح المجلس أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاتهامات التي طالت أعضاءه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من وجه اتهامات للإدارة تتعلق بإهدار المال العام أو الفساد دون سند أو دليل.

رسالة تحذيرية من إدارة الزمالك لوسائل الإعلام

وفي ختام بيانه، طالب مجلس إدارة الزمالك مختلف وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية عند تناول القضايا الخاصة بالنادي، سواء المتعلقة بالأزمات المالية أو النزاعات القانونية مع اللاعبين السابقين.

وأكد المجلس أن ما يتم تداوله تجاوز الحدود المقبولة، مشددًا على أن الإدارة ستتحرك قانونيًا ضد كل من يوجه اتهامات باطلة لأعضاء مجلس الإدارة، في إطار حرصها على حماية سمعة النادي والحفاظ على حقوقه وحقوق مسؤوليه.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

أسعار الذهب في مصر الآن

هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ترشيحاتنا

النائبة أميرة صابر

أميرة صابر تفتح النار على وقائع الإساءة والتشهير: لا يمكن التغاضي عن البلطجة والانحطاط

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالمطرية.. هذه عقوبتهم بالقانون

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن نقص الأدوية وتأخر الخدمات الطبية بمستشفى تأمين صحي بالإسكندرية

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد