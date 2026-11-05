كامل الوزير: مصنع لإنتاج وتصنيع الاستاليس ستيل المستخدم في تصنيع عربات السكك الحديد قريبًا

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن هناك اتجاهاً لاستخدام الاستاليس ستيل والألومنيوم في تصنيع عربات السكك الحديد ومترو الأنفاق.

وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" سيتم إنشاء مصنع لإنتاج وتصنيع الاستاليس ستيل المستخدم في تصنيع عربات السكك الحديد والمترو قريبا في مصر قريبًا".

وتابع كامل الوزير: "في بداية عام2027 سيتم العمل على إنشاء مصنع الاستاليس ستيل في مصر".



ولفت كامل الوزير: "تواجد مصانع في سيناء توفر المزيد من فرص العمل لأهالينا في شمال وجنوب سيناء والعمل في الصناعة والتصنيع باب رزق جديد لأهالينا في سيناء".

