بعد تألقه مع منتخب الشباب.. الزمالك يستقر على تصعيد أحمد صفوت للفريق الأول

قال الإعلامي خالد الغندور إن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، استقر على تواجد أحمد صفوت، لاعب منتخب الناشئين، مع الفريق الأول عقب انتهاء بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

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وأضاف الغندور، عبر برنامجه «ستاد المحور»، أن الجهاز الفني يرى أن أحمد صفوت سيكون له دور كبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة، على غرار محمد حمد، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها اللاعب.

وأشار إلى أن أحمد صفوت مقيد بالقائمة الإفريقية، ما يجعله مؤهلًا للمشاركة مع الزمالك في مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب انضمامه للفريق الأول.