برلمانيون لـ"صدي البلد": تصنيع السيارات الكهربائية محليًا فرصة لتقليل الاستيراد وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا

نواب البرلمان عن صناعة السيارات:

تعميق المكون المحلي مفتاح بناء صناعة سيارات تنافسية

المطلوب الانتقال من خطوط التجميع إلى امتلاك التكنولوجيا والصناعات الدقيقة

توطين الصناعة يفتح أبواب فرص العمل أمام الشباب ويؤهل كوادر المستقبل

التصدير وتعزيز سلاسل الإمداد مفتاح تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن خطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تمثل خطوة مهمة نحو إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد، مشيرين إلى أن التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها يفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة.

وشدد النواب على ضرورة استثمار هذه الفرصة في بناء صناعة متكاملة لا تقتصر على تجميع السيارات، وإنما تمتد إلى تصنيع البطاريات والمحركات والمكونات الدقيقة، وزيادة نسب المكون المحلي، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح أمامه أسواقًا تصديرية جديدة.

محمد سمير: تعميق التصنيع المحلي يقلل فاتورة الاستيراد

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية يمثل توجهًا استراتيجيًا لتعزيز قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية محليًا يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وجذب استثمارات وشراكات دولية جديدة.

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن نجاح الخطة يرتبط بزيادة نسب المكون المحلي، وتأهيل المصانع المصرية للمشاركة في سلاسل الإمداد، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي هو بناء منظومة تصنيع متكاملة وليس مجرد تجميع السيارات.

أحمد سمير: لا صناعة قوية دون امتلاك التكنولوجيا

ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التحدي الحقيقي أمام صناعة السيارات المصرية يتمثل في الانتقال من مرحلة التجميع إلى امتلاك التكنولوجيا والقدرات التصنيعية المتقدمة.

وأشار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية توطين صناعة البطاريات والمحركات وأنظمة التحكم والإلكترونيات، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمصانع، حتى تصبح مصر قادرة على إنتاج مكونات ذات قيمة مضافة مرتفعة والمنافسة في الأسواق العالمية.

نجلاء العسيلي: صناعة السيارات فرصة لتشغيل الشباب وتأهيل الكوادر

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات يمثل فرصة مهمة لخلق فرص عمل نوعية أمام الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات الصناعات الحديثة.

وشددت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة التوسع في المدارس التكنولوجية والتدريب التطبيقي، وتأهيل الفنيين والمهندسين للتعامل مع تقنيات السيارات الكهربائية، مع فتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع قطع الغيار والمكونات، بما يضمن توزيع ثمار التنمية الصناعية على نطاق أوسع.

أحمد يونس: التصدير بوابة التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد يونس، عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات يجب أن يستهدف تحويل مصر من سوق مستهلكة إلى مركز إنتاج وتصدير للأسواق العربية والإفريقية.

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن رفع جودة المنتج المصري وزيادة المكون المحلي وربط الحوافز الاستثمارية بمعدلات التصنيع والتصدير تمثل عناصر أساسية لنجاح التجربة، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات يمكن أن تصبح مصدرًا جديدًا لتعزيز الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن تنشيط عشرات الصناعات المرتبطة بها.