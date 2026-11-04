قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين: مساع لعقد قمة «صينية - روسية - أمريكية» على هامش منتدى «أبيك»
بوروسيا دورتموند يهزم ريال بيتيس بثنائية في دوري أبطال أوروبا
راشد الماجد يفتتح جولته الغنائية من موسم الرياض 7 بحفل استثنائي برعاية هيئة الترفيه
بورتو يكتسح نابولي برباعية في دوري أبطال أوروبا
القنصل المصري بالرياض: بدء استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمصريين في السعودية
فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: الدعاء للأموات يصل إليهم جميعًا.. وتؤكد: إخراج الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي غير جائز شرعًا
واشنطن بوست: خسارة الكونجرس تضع «أجندة ترامب» تحت رقابة الديمقراطيين
موسكو: مشاورات مستمرة لترتيب لقاء ثلاثي محتمل بين بوتين وشي وترامب على هامش قمة «أبيك»
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم
طارق العشري: الزمالك لازم يكمل المشروع مع معتمد جمال.. وسعيد بتألقه رغم الظروف الصعبة
عاهل البحرين ورئيس وزراء العراق يؤكدان دعمهما لمساعي ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع مؤشر البورصة السعودية في ختام التعاملات

البورصة السعودية
البورصة السعودية
أ ش أ

ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم  الأربعاء بمقدار 162.76 نقطة ليصل إلى 10038.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 252 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 242 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 24 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 79.96 نقطة ليصل إلى 21527.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.3 مليون سهم.

مؤشر البورصة السعودية ختام التعاملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. الإستغناء عن معلمي الحصة بمدارس إدارة ههيا بالشرقية

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

زيادة أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

مدرسة ثانوية تنشر كشوف غياب 2 بكالوريا

مدرسة ثانوية تنشر كشوف غياب 2 بكالوريا.. وتؤكد: محرومين من الامتحانات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه بوقف قيود تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات

تكريم السيسي لميار

بعد تكريم ميار عثمان.. كل ما تريد معرفته عن نوط الامتياز وأبرز الحاصلين عليه في مصر

حسام حسن

الأعلى للإعلام يمنع ظهور حسام حسن على جميع الوسائل لأجل غير مسمى

ترشيحاتنا

اشرف زكي

يسرا تدعم أشرف زكي: أنت نقيبي وأفتخر بيك وشفت بنفسي قد إيه بتتعب

جانب من المستر كلاس

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يفتح آفاق الإبداع في ماستر كلاس من السيناريو إلى الشاشة برؤية امرأة لياسمين أحمد كامل

الفنان أحمد بدير

أحمد بدير يبكي تأثرًا بعد عرض مشهده من «بدون ضمان».. وياسمين أحمد كامل تشيد بأدائه

بالصور

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها
7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها
7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك

طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك
طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك
طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك

نيسان باترول تتحول إلى سيارة سفاري مكشوفة وتجهيزات خاصة للطرق الوعرة

نيسان باترول
نيسان باترول
نيسان باترول

فوائد الكرنب الأجعد لصحة الجسم.. خضار غني بفيتامينات مهمة في فصل الشتاء

فوائد الكرنب الأجعد لصحة الجسم.. خضار غني بفيتامينات مهمة في فصل الشتاء
فوائد الكرنب الأجعد لصحة الجسم.. خضار غني بفيتامينات مهمة في فصل الشتاء
فوائد الكرنب الأجعد لصحة الجسم.. خضار غني بفيتامينات مهمة في فصل الشتاء

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

عديم الموهبة بياخد أجر أعلى من النجم الموهوب.. خالد محمود يفتح النار على أزمة الوسط الفني | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد