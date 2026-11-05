أرسنال يهزم سلافيا براغ بثنائية ويواصل مشواره في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزًا على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء 4 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح نوني مادويكي التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، قبل أن ينجح المهاجم فيكتور جيوكيريس في تعزيز تقدم الجانرز بإحراز الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 90، تمكن ويكتور نواك من تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح سلافيا براغ، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بنتيجة 2-1.

وأقيمت المواجهة على ملعب فورتونا أرينا (إيدن أرينا) بالعاصمة التشيكية براغ، وشهدت تفوق الفريق الإنجليزي الذي نجح في العودة إلى بلاده بالنقاط الثلاث.