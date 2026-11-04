كامل الوزير: 13 شركة مصرية تشاركنا في إنتاج عربات مترو الانفاق والسكك الحديد

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه هناك 13 شركة مصرية تشاركنا في إنتاج عربات مترو الانفاق والسكك الحديد.

وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" نسبة المكون المحلي في العقد الأول حوالي 33 % ونستهدف الوصول على نسبة 70 % مكون محلي ".

وتابع كامل الوزير :" إحنا بنعمل مصنع في برج العرب وهيشتغل في نوفمبر لإنتاج الأنظمة المستخدمة في تصنيع وإنشاء عربات المترو والسكك الحديد ".



وأكمل كامل الوزير :" نسعى إلى تواجد مدينة لإنتاج عربات السكك الحديد في شرق بورسعيد ".

ولفت كامل الوزير :" بنعمل دلوقتي مصنع إستاليس ستيل جديد لاستخدامه في تصنيع عربات السكك الحديد ومترو الانفاق ".