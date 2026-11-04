مد أجل الحكم على متهمين بخلية داعش بولاق الدكرور لـ 19 يناير 2027

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، مد أجل الحكم على متهمين اثنين بخلية داعش بولاق، في القضية رقم 4928 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، المقيدة برقم 10708 لسنة 2025 حص أمن دولة عليا، لجلسة 19 يناير 2027.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تمويل الجماعة الإرهابية

أضافت التحقيقات انضمام المتهم الثاني لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، كما وجه للمتهمين تهمة تمويل الإرهاب، والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية.