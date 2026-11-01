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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ثاني جلسات محاكمة متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية في حدائق أكتوبر.. الثلاثاء

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الثلاثاء المقبل الموافق 3 نوفمبر 2026، ثاني جلسات محاكمة متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية في حدائق أكتوبر، في القضية رقم 2743 لسنة 2026 جنايات حدائق أكتوبر، المقيدة برقم 5197 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

هيئة المحكمة 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «دينا .م» بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

مجمع محاكم بدر الدائرة الأولى إرهاب محاكمة متهمة خلية حدائق أكتوبر إرهاب

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