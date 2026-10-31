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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أودي RS5-R تحصل على تعديلات جديدة من ABT.. بعدد محدود

أودي ABT RS5-R
أودي ABT RS5-R
صبري طلبه

كشفت ABT Sportsline الألمانية عن إصدارها المعدل RS5-R، الذي يعتمد على الجيل الجديد من أودي RS5 المزودة بمنظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي.

ويأتي هذا المشروع ضمن فئة الإصدارات الخاصة التي تنتجها ABT بأعداد محدودة، إذ تقرر تصنيع 130 سيارة فقط للأسواق العالمية، مع إتاحة حزمة التعديلات للهيكلين السيدان وAvant  العائلية. 

أودي ABT RS5-R

تعديلات أودي RS5-R الخارجية 

تظهر الاختلافات الخارجية بوضوح في نسخة Avant، التي تستفيد من جناح خلفي جديد مزود بعناصر انسيابية إضافية، يمنح الجزء الخلفي مظهرًا أكثر تميزًا مقارنة بالتصميم الأساسي.

كما تضم السيارة مكونات متعددة من ألياف الكربون، تشمل امتدادات للمقدمة وشفرات أمامية، إلى جانب فتحات تهوية عند الرفارف الأمامية وأغطية جديدة للمرايا الجانبية وعتبات جانبية معدلة. 

أودي ABT RS5-R

ولم تتوقف التغييرات عند المظهر الخارجي، إذ حصلت RS5-R على نوابض تعليق رياضية تعمل على خفض ارتفاع الهيكل، إلى جانب مثبتات توازن أكثر صلابة بهدف تقليل ميلان السيارة عند الانعطاف وتحسين استجابتها أثناء تغيير الاتجاه. 

وتستند السيارة إلى عجلات ABT EVO Performance مصنوعة بتقنية الطرق، بقياس 22 بوصة وبتشطيب أسود لامع، مع إطارات بمقاس 315/25 R22. وتستهدف هذه التعديلات منح السيارة ثباتًا أكبر واستجابة أكثر دقة، مع الحفاظ على تكوينها الأساسي كسيارة رياضية قابلة للاستخدام اليومي.

أودي ABT RS5-R

منظومة هجينة بقوة 720 حصانًا

وتعتمد السيارة على محرك V6 سعة 2.9 لتر مزود بشاحني تيربو، يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي ضمن منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي. ومن خلال حزمة ABT Power S، ارتفعت القوة الإجمالية إلى نحو 720 حصانًا، مقابل 639 حصانًا في أودي RS5 القياسية، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 825 إلى 905 نيوتن متر. 

أودي ABT RS5-R

وشملت الترقيات محرك الاحتراق الداخلي بصورة مباشرة، إذ ارتفعت قوته من 510 إلى نحو 591 حصانًا، بينما زاد عزم دورانه من 600 إلى 680 نيوتن متر، وتعمل هذه الزيادة بالتوازي مع المحرك الكهربائي للوصول إلى الأرقام الإجمالية الجديدة.

أسعار حزمة ترقيات ABT RS5-R

تبدأ أسعار حزمة ABT RS5-R الخاصة بنسخة السيدان من 62 ألف يورو عند اختيار الكربون الظاهر اللامع، وصولاً إلى 65 ألف يورو مع تشطيب Carbon Camouflage.

أودي ABT RS5-R

أما نسخة Avant فتبدأ من 65 ألف يورو، وتصل إلى 68 ألف يورو بالتشطيب المطفي، وتضاف إلى هذه الأسعار تكاليف التركيب والطلاء، التي تبلغ 7,160 يورو للسيدان و7,600 يورو للنسخة العائلية. 

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