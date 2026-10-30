لامبورجيني ريفينتون رودستر 2010 للبيع بسعر مذهل.. تفاصيل

تعود لامبورجيني ريفينتون رودستر إلى واجهة سوق السيارات النادرة، بعدما ظهرت نسخة موديل 2010 معروضة للبيع في الولايات المتحدة، بمسافة قيادة محدودة للغاية لم تتجاوز 47 كيلومتراً منذ خروجها من المصنع.

وتكتسب السيارة لامبورجيني ريفينتون رودستر صاحبة هذا الموضوع أهمية خاصة بين هواة جمع الطرازات الاستثنائية، نظراً إلى أن إنتاجها اقتصر على 15 نسخة فقط حول العالم، ما يجعل ظهور إحداها في مزاد علني حدثاً لافتاً في سوق السيارات الخارقة.

لامبورجيني ريفينتون رودستر

محرك V12 بقوة 661 حصاناً

تعتمد لامبورجيني ريفينتون رودستر 2010 على محرك V12 طبيعي السحب بسعة 6.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 661 حصاناً، مع ناقل حركة E- Gear من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي.

وتستطيع السيارة لامبورجيني ريفينتون رودستر التسارع من الثبات 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق نحو 3.4 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى قرابة 330 كيلومتراً في الساعة.

تصميم لامبورجيني ريفينتون رودستر

استوحت لامبورجيني التصميم الخارجي لريفينتون من الخطوط الهندسية الأقرب للطائرات المقاتلة، مع الاعتماد على الزوايا الحادة والأسطح المتداخلة التي تمنح الهيكل مظهراً مختلفاً عن الطرازات التقليدية.

ولم يكن الإنتاج المحدود مجرد اختيار تسويقي، إذ قررت لامبورجيني تصنيع 15 سيارة فقط من نسخة رودستر، لتصبح واحدة من أكثر إصدارات العلامة الإيطالية ندرة.

لامبورجيني ريفينتون رودستر

سعر سيارة لامبورجيني المتوقع

تشير التوقعات أن يتراوح سعر السيارة التقديري بين 3 و4 ملايين دولار، مع تسجيل مزايدة بلغت 2.9 مليون دولار، وتجاوز المزاد الحد الأدنى المطلوب للبيع، وبالمقارنة مع سعرها الأصلي الذي دار حول 2.1 مليون دولار، وتعكس هذه الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة السوقية للسيارة، مدفوعاً بندرة إنتاجها وحالتها الاستثنائية والمسافة المحدودة التي قطعتها.