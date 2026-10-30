مواعيد مباريات الزمالك القادمة.. 4 مواجهات مرتقبة محليا وأفريقيا.. الأبيض يبدأ نوفمبر بمباراة وادي دجلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض سلسلة من المواجهات المهمة خلال شهر نوفمبر المقبل على المستويين المحلي والأفريقي حيث ينتظر الفارس الأبيض عدد من الاختبارات في بطولات كأس عاصمة مصر وكأس مصر والدوري الممتاز قبل انطلاق مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني معتمد جمال إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة التوازن محليا والدخول بقوة في المنافسات القارية خاصة بعد نجاح الفريق في حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

الزمالك يبدأ نوفمبر بمواجهة وادي دجلة

يستهل الزمالك مبارياته خلال شهر نوفمبر بمواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويتطلع الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة من أجل تحسين موقفه في البطولة وتعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

الزمالك يواجه مصر للتأمين في كأس مصر

وبعد مواجهة وادي دجلة، يخوض الزمالك اختبارا جديدا أمام مصر للتأمين يوم الجمعة 6 نوفمبر ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويأمل الفارس الأبيض في تجاوز هذه العقبة ومواصلة مشواره في البطولة التي تمثل إحدى الفرص المهمة للمنافسة على الألقاب المحلية خلال الموسم الحالي.

الجونة ينتظر الزمالك في الدوري المصري

ويعود الزمالك إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهة الجونة يوم الاثنين 23 نوفمبر في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لحصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للجهاز الفني باعتبارها آخر اختبار محلي مقرر قبل انطلاق مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يفتتح مشواره الأفريقي أمام الإفريقي التونسي

ويختتم الزمالك مواجهاته المعلنة خلال شهر نوفمبر بلقاء قوي أمام الإفريقي التونسي، المقرر يوم السبت 28 نوفمبر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق انطلاقة قوية على ملعبه خاصة أن المجموعة الثانية تضم منافسين أصحاب خبرات قارية وهم الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بعد تخطي الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني بالفوز ذهابا وإيابا بهدف دون رد في كل مباراة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في نوفمبر 2026

الاثنين 2 نوفمبر: الزمالك × وادي دجلة – الساعة 5 مساء – كأس عاصمة مصر.

الجمعة 6 نوفمبر: الزمالك × مصر للتأمين – دور الـ32 من كأس مصر.

الاثنين 23 نوفمبر: الزمالك × الجونة – الدوري المصري الممتاز.

السبت 28 نوفمبر: الزمالك × الإفريقي التونسي – الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الجولة الأولى: الزمالك × الإفريقي التونسي – 27 إلى 29 نوفمبر 2026.

الجولة الثانية: مولودية الجزائر × الزمالك – 4 إلى 6 ديسمبر 2026.

الجولة الثالثة: الزمالك × يانج أفريكانز – 18 إلى 20 ديسمبر 2026.

الجولة الرابعة: يانج أفريكانز × الزمالك – 8 إلى 10 يناير 2027.

الجولة الخامسة: الإفريقي التونسي × الزمالك – 15 إلى 17 يناير 2027.

الجولة السادسة: الزمالك × مولودية الجزائر – 22 إلى 24 يناير 2027.

وتنتظر الزمالك فترة حافلة بالتحديات في ظل تعدد البطولات التي يشارك فيها الفريق وهو ما يفرض على الجهاز الفني تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا والعمل على تحقيق التوازن بين المنافسة المحلية والطموحات الأفريقية خاصة مع رغبة الجماهير البيضاء في رؤية فريقها يعود بقوة إلى منصات التتويج.