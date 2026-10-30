الغلاء وانخفاض الأجور.. احتجاجات واسعة في 50 مدينة إيطالية ضد حكومة ميلوني

بدأت في إيطاليا، اليوم الجمعة، احتجاجات على مستوى البلاد ضد الحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ومن المتوقع تنظيم مظاهرات في نحو 50 مدينة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

مشاركة طلابية وإضرابات قطاعية



ومن المتوقع أن ينضم طلاب المدارس والجامعات إلى العديد من المسيرات، في حين دعا اتحاد نقابات العمال المستقلة إلى إضرابات في عدة قطاعات، من بينها النقل العام المحلي والبعيد المدى وقطاع الرعاية الصحية.وتم نشر قوات الأمن بأعداد كبيرة وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف محتملة.

اتهامات بالمسؤولية عن التضخم وتدهور الأجور



وتستهدف الاحتجاجات ائتلاف ميلوني المكون من ثلاثة أحزاب من اليمين المتطرف والمحافظين، والذي يتولى السلطة في إيطاليا منذ أربع سنوات، ويحمله المتظاهرون المسؤولية عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الأجور.كما يطالب الطلاب بتوفير مزيد من التمويل للمدارس والجامعات.

احتجاجات مستمرة



وكانت أعمال شغب قد اندلعت في ميلانو يوم 18 من الشهر الحالي بعد احتجاجات كانت سلمية في البداية ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط تشريعية حكومية مختلفة.