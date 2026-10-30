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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاستثمار: نستهدف الانتقال بعلاقات مصر إيطاليا للتكامل الإنتاجي والصناعي

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الأعمال العربي الإيطالي بمدينة ميلانو الإيطالية، لبحث فرص إقامة شراكات جديدة بين مجتمعات الأعمال العربية والإيطالية.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار خلال كلمته بالمنتدى، أن مصر تمثل شريكًا استثماريًا استراتيجيًا ومركزًا للإنتاج والتصدير، بما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات المصرية الإيطالية إلى التكامل الإنتاجي والصناعي، من خلال الاستفادة من الخبرات الإيطالية في التكنولوجيا والتصنيع، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعات الهندسية، والغزل والنسيج، والتصنيع الزراعي، والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، بما يدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.

وأكد الدكتور محمد عوض أن مشاركة الهيئة في المنتدى تستهدف تعزيز الجهود إلى جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال المصري والإيطالي، وتشجيع إقامة شراكات استثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التكامل بين البلدين.

دعم المستثمرين 

وأوضح رئيس الهيئة أن مصر تتيح للشركات الإيطالية منصة تنافسية للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدةً من شبكة اتفاقياتها التجارية، مؤكدًا التزام الهيئة بدعم المستثمرين في مختلف مراحل مشروعاتهم، وداعيًا الشركات الإيطالية إلى استكشاف الفرص المتاحة والتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، بما يحقق مصالح مشتركة ومستدامة.

رئيس هيئة الاستثمار الشركات الإيطالية ميلانو مصر الاتفاقيات التجارية

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