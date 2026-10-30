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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي بالتوقيت الشتوي والقناة الناقلة

ليفربول
ليفربول
حمزة شعيب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية إلى المواجهة المرتقبة بين ليفربول وأرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وأرسنال يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، في مواجهة قوية ينتظرها جمهور الفريقين، في ظل المنافسة الكبيرة بينهما في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

تقام مباراة ليفربول وأرسنال يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 مساءً بتوقيت المغرب.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت إنجلترا، على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

تُنقل مباراة ليفربول وأرسنال عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1.

ملعب مباراة ليفربول وأرسنال

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وأرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ليفربول آرسنال الدوري الإنجليزي

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