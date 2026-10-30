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إقالة مسئول عسكري أمريكي بارز للاشتباه في تسريب معلومات سرية عن إيران وأوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إقالة مسئول عسكري أمريكي بارز للاشتباه في تسريب معلومات سرية عن إيران وأوكرانيا

وزير الدفاع الامريكي
وزير الدفاع الامريكي
فرناس حفظي

أقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الفريق بريت سيلفيا، أحد كبار المخططين العسكريين في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، على خلفية الاشتباه في تورطه بتسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام، تتعلق بالحرب مع إيران والصراع الروسي الأوكراني.

وذكرت مصادر أمريكية لوكالة «رويترز» أن سيلفيا، الذي كان يتولى رئاسة قسم الاستراتيجية والتخطيط والسياسة في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أُقيل من منصبه خلال الأسبوع الجاري، عقب تحقيق بشأن تسريب معلومات حساسة.

وبحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، فإن تحقيقًا داخليًا أشار إلى اعتراف سيلفيا بتسريب معلومات سرية إلى صحفيين اثنين على مدار نحو عام، فيما أفاد مسئول أمريكي بأن الاعتراف سُجل بالفيديو، عقب إخفاقها في أربعة اختبارات لكشف الكذب.

من جانبه، قال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل إن الإجراءات جاءت بعد تحقيق شامل أجراه مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو الأمريكي، مشيرًا إلى إحالة القضية إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي المقابل، نقلت شبكة «سي بي إس» عن مصدرين في البنتاجون أن إقالة سيلفيا ارتبطت باختبارات كشف الكذب، لكنهما نفيا صحة الادعاءات المتعلقة بتسريبه معلومات سرية.

وسبق لسيلفيا قيادة الفرقة 101 المحمولة جوًا، كما خدم في العراق وأفغانستان، وحصل خلال مسيرته العسكرية على ستة أوسمة من النجمة البرونزية، من بينها وسام للشجاعة، إضافة إلى وسام القلب الأرجواني بعد إصابته خلال العمليات القتالية.

وتأتي إقالته في وقت يستعد فيه الجيش الأمريكي لاحتمال تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، وسط حساسية متزايدة داخل البنتاجون إزاء تسريب المعلومات المتعلقة بالتخطيط العملياتي وحجم الذخائر المستخدمة خلال المواجهة.

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الفريق بريت سيلفيا وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون معلومات سرية إيران

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