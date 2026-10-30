دون تغيير.. سعر الذهب في السعودية الآن

استقر سعر الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 30-10-2026 على مستوى محلات الصاغة في المملكة.

سعر الذهب في السعودية

أظهرت تعاملات الذهب في المملكة؛ ثباتًا من دون تغيير على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 411 ريالا سعوديا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 470.25 ريال سعودي للشراء و465.75 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 431.25 ريال سعودي للشراء و426.75 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 411.5 ريال سعودي للشراء و407.5 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 352.75 ريال سعودي للشراء و349.25 ريال سعودي للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 3293 ريالا سعوديا للشراء و3260 ريالا سعوديا للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 24

وبلغ سعر تولة الذهب من عيار 24 نحو 5486 ريالا سعوديا للشراء و5431 ريالا سعوديا للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 22

سجل سعر تولة الذهب من عيار 22 نحو 5029 ريالا سعوديا للشراء و4979 ريالا سعوديا للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 3901 دولار.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر اونصة الذهب 14.63 ألف ريال سعودي للشراء و14.483 ألف ريال سعودي للبيع.