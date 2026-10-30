أمين عام الناتو ووزير الدفاع السعودي يبحثان أمن الشرق الأوسط وحرية الملاحة

بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الجمعة، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، تطورات الوضع الأمني في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة.

وقالت المتحدثة باسم الناتو إليسون هارت، في منشور على منصة "إكس"، إن روته أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع السعودي، تناول خلاله الجانبان الأوضاع الأمنية في المنطقة والقضايا المرتبطة بالاستقرار الإقليمي.

وأضافت أن الناتو يواصل التأكيد على أهمية أمن الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وكان الحلف قد شدد خلال اجتماعاته الأخيرة على أن حماية حرية الملاحة في الشرق الأوسط تمثل عنصرا مهما لأمن الطاقة والتجارة الدولية.