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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين عام الناتو ووزير الدفاع السعودي يبحثان أمن الشرق الأوسط وحرية الملاحة

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
أ ش أ

بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الجمعة، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، تطورات الوضع الأمني في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة.

وقالت المتحدثة باسم الناتو إليسون هارت، في منشور على منصة "إكس"، إن روته أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع السعودي، تناول خلاله الجانبان الأوضاع الأمنية في المنطقة والقضايا المرتبطة بالاستقرار الإقليمي.

وأضافت أن الناتو يواصل التأكيد على أهمية أمن الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وكان الحلف قد شدد خلال اجتماعاته الأخيرة على أن حماية حرية الملاحة في الشرق الأوسط تمثل عنصرا مهما لأمن الطاقة والتجارة الدولية.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته

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