بريطانيا تخصص دعما يصل إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني لرولز رويس لتطوير محرك ألترافان

أعلنت شركة "رولز رويس" البريطانية أنها ستستخدم التمويل الحكومي الذي وافقت عليه المملكة المتحدة لمواصلة أبحاثها وتطوير تقنيات محرك "ألترافان" (UltraFan)، الذي يعتمد على تقنية المروحة التوربينية المزودة بعلبة تروس، ويستهدف رفع كفاءة استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات، تمهيدًا لاستخدامه في أجيال مقبلة من الطائرات التجارية.

وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن الحكومة وافقت على تقديم دعم يصل إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني للشركة، في إطار اتفاق يستهدف ضمان تطوير الجيل المقبل من محركاتها النفاثة وتصنيعها داخل المملكة المتحدة، بما يعزز القدرات الصناعية البريطانية ويدعم مكانة البلاد في قطاع الطيران.

وأضافت الصحيفة أن "رولز رويس"، المدرجة ضمن مؤشر "فوتسي 100"، تعتزم استثمار نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات العشر المقبلة لتطوير محرك توربيني مروحي جديد يستهدف سوق الطائرات التجارية، ولا سيما الطائرات المستخدمة في الرحلات القصيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن المشروع يُتوقع أن يوفر نحو 3300 وظيفة محلية بحلول عام 2029.

ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه المملكة المتحدة إلى تعزيز قطاع الصناعات المتقدمة والحفاظ على أنشطة تصنيع محركات الطائرات داخل أراضيها، وسط منافسة دولية لجذب الاستثمارات والمشروعات الصناعية الاستراتيجية، بحسب الصحيفة.

ودافع الرئيس التنفيذي لشركة "رولز رويس"، توفان إرجينبلجيك، عن أهمية الدعم الحكومي، معتبرًا أن التعاون مع الحكومة ضروري لتعزيز قدرة المملكة المتحدة على المنافسة في سوق الطيران العالمية، ومشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع محليًا يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة ويوفر فرص عمل عبر سلاسل الإمداد.

وقال إرجينبلجيك إن قطاع الطيران والفضاء يمثل سوقًا عالمية نامية وجاذبة، مؤكدًا أن البرنامج سيسهم في الحفاظ على القدرات البريطانية في تصميم وتطوير وتصنيع وصيانة محركات الطائرات، بما في ذلك المحركات المستخدمة في الطائرات العسكرية والتجارية.

وأوضحت الشركة أن تقنيات محرك "ألترافان" تستهدف تحسين كفاءة المحركات النفاثة، مع إمكانية تطوير تطبيقات تناسب فئات مختلفة من الطائرات التجارية، فيما قد يتطلب الانتقال إلى مراحل التطوير والإنتاج استثمارات إضافية تتجاوز المخصصات الأولية المعلنة.

وكانت "رولز رويس" قد ابتعدت عن سوق محركات الطائرات ضيقة البدن منذ أكثر من عقد، ما حدّ من استفادتها من النمو الكبير في الطلب على طائرات مثل "بوينج 737" و"إيرباص A320". ومن شأن أبحاث "ألترافان" أن تتيح للشركة فرصة لتعزيز حضورها في سوق محركات الطائرات التجارية واستعادة موقع تنافسي في هذا القطاع.

وتُعد شركة "رولز رويس" (Rolls-Royce) من كبرى شركات الهندسة والتكنولوجيا البريطانية، وتعمل في تصميم وتصنيع محركات الطائرات المدنية والعسكرية، إلى جانب أنظمة الدفع والحلول المتقدمة لقطاعات الدفاع والطاقة، وتتخذ من المملكة المتحدة مقرًا رئيسيًا لها، كما تُعد من أبرز الشركات العالمية في صناعة محركات الطائرات النفاثة.