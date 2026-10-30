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أسعار تويوتا أوربان كروزر 2027 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار تويوتا أوربان كروزر 2027 في السعودية

تويوتا أوربان كروزر 2027
تويوتا أوربان كروزر 2027
صبري طلبه

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في سوق السيارات السعودي من خلال عدد كبير من الطرازات، ومنها أوربان كروزر 2027، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة.

محرك تويوتا أوربان كروزر 2027

تعتمد تويوتا أوربان كروزر 2027 على محرك يعمل بالبنزين، مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.5 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 101 حصان، مع عزم دوران يبلغ 135 نيوتن متر.

ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي AT مكون من 6 سرعات، لينقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام الدفع الأمامي FWD، وتسجل السيارة معدلات استهلاك للوقود تصل إلى 19.8 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود تبلغ سعته 45 لتراً.

تويوتا أوربان كروزر 2027

أبعاد تويوتا أوربان كروزر 2027

تحمل أوربان كروزر 2027 أبعاداً خارجية تتناسب مع فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إذ يبلغ طولها 4,365 مم، ويصل عرضها إلى 1,795 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,645 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,600 مم. 

مقصورة تويوتا أوربان كروزر 2027 

تضم المقصورة الداخلية في تويوتا أوربان كروزر 2027 مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث يأتي المقود مكسواً بالجلد ومتعدد الوظائف، وتتضمن السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظام آبل كاربلاي.

وتحتوي تويوتا أوربان كروزر 2027 على نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات لعرض المعلومات الأساسية المتعلقة بالقيادة، بينما جُهزت المقصورة بمكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية خلفية.

تويوتا أوربان كروزر 2027

تجهيزات السلامة في تويوتا أوربان كروزر 2027

تضم تويوتا أوربان كروزر 2027 مجموعة من الخصائص التي تدعم القيادة والتحكم في السيارة، وتشمل المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني، فضلاً عن مساعد صعود المرتفعات.

وتشمل التجهيزات كذلك الوسائد الهوائية لحماية الركاب، وحساسات الركن للمساعدة على الاصطفاف، بالإضافة إلى كاميرا خلفية لتوفير رؤية أوضح للمنطقة المحيطة بالجزء الخلفي من السيارة أثناء الرجوع إلى الخلف، كما تتوفر خاصية القفل المركزي، ونوافذ كهربائية.

أسعار تويوتا أوربان كروزر 2027 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة من 87,170 ريالاً لفئة GL-S، وترتفع إلى 97,865 ريالاً لفئة GLX-S. 

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