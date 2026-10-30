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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2026 في السوق الخليجي

ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2026
ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2026
صبري طلبه

تعد ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2026 من أشهر السيارات المقدمة من العلامة اليابانية في الأسواق الخليجية، نسبة إلى المساحة الداخلية الرحبة حيث تتسع إلى 7 مقاعد، والتي تنتمي إلى فئة الميني فان المدمجة، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2026

تعتمد ميتسوبيشي اكسباندر كروس على أبعاد تدعم طبيعتها العائلية، إذ يبلغ طول السيارة 4,595 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,790 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,750 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,775 مم، بينما يبلغ وزنها دون ركاب نحو 1,275 كجم. 

ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2026

تظهر الملامح الخارجية للسيارة من خلال تجهيزات تشمل مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب مصابيح إضاءة نهارية، وتعتمد اكسباندر كروس 2026 على عجلات ألمنيوم قياس 17 بوصة في الأمام والخلف، بينما تأتي المرايا الخارجية مزودة بمؤشرات انعطاف، مع إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا. 

ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2026

تجهيزات ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2026

تضم المقصورة مقاعد مكسوة بالقماش، بينما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، وتعتمد السيارة كذلك على شاشة عدادات بقياس 8 بوصات لعرض المعلومات الأساسية المرتبطة بالقيادة، إلى جانب شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 7 بوصات، وتدعم شاشة النظام الاتصال بتطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، وبنظام صوتي يضم أربع سماعات، إلى جانب مكيف هواء.

ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2026

وتضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة والتحكم، تشمل المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر خاصية المساعدة على صعود المرتفعات، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وتشمل التجهيزات كذلك وسائد هوائية لحماية الركاب.

ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2026

محرك ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات، بسعة تبلغ 1.5 لتر، ويولد قوة تصل إلى 103 أحصنة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 141 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام FWD.

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