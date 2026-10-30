مقـ.تل 3 أشخاص في تصادم مروحيتين بولاية أوريجون الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، الخميس بعد الظهر، إثر تصادم مروحيتين في الجو بالقرب من إحدى البلدات القريبة من مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، وفقًا لما أعلنته السلطات.

تصادم طائرتين في ولاية أوريجون



وحسب شبكة سي بي إس نيوز، وقع التصادم، الذي شمل مروحية من طراز Airbus H125 وأخرى من طراز Robinson R22، بالقرب من مطار ماكمينفيل المحلي، نحو الساعة 2:15 ظهرًا بالتوقيت المحلي، بحسب بيان صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قدمته إلى شبكة CBS News.



وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية بأن مروحية Robinson R22 كان على متنها الطيار فقط، بينما كانت مروحية Airbus H125 تقل شخصين.



وفي وقت لاحق، أعلن مكتب شرطة مقاطعة يامهيل، في بيان، أن الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن المروحيتين لقوا حتفهم في الحادث.



وتم تحديد هوية الشخصين اللذين كانا على متن مروحية Robinson R22، وهما مدربة الطيران مادي آسبو، البالغة من العمر 22 عامًا، والمنحدرة من ولاية تكساس، وأحد الطيارين المتدربين البريطانيين، الذي لم يُكشف عن اسمه على الفور.

أما قائد مروحية Airbus، فقد جرى تحديد هويته بأنه تايلر ديلان ستوريفانت، البالغ من العمر 38 عامًا، والمنحدر من مدينة نيوبيرج بولاية أوريغون.



وكانت إحدى المروحيتين مملوكة لشركة «جيري تريمبل هليكوبترز»، وهي مدرسة متخصصة في تعليم الطيران، وتتخذ من مطار ماكمينفيل المحلي مقرًا لها، وفقًا لما أعلنته المدرسة في بيان.



وقالت المدرسة: «قلوبنا وأفكارنا مع الأشخاص المتورطين في الحادث، وعائلاتهم، وجميع المتضررين من هذه الواقعة».



ولا تزال ملابسات التصادم غير واضحة حتى الآن. وأفاد مكتب شرطة مقاطعة يامهيل بأن عدة جهات استجابت للحادث، الذي وقع في حقل بالقرب من أحد الطرق السريعة جنوب شرقي مدينة ماكمينفيل، مشيرًا إلى إغلاق الطرق المحيطة بموقع الحادث.



وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) سيتولى قيادة التحقيق في الحادث، فيما أكد المجلس بدوره فتح تحقيق بشأن الواقعة.