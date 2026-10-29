الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بكسارة بلاستيك في طوخ بالقليوبية

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب داخل كسارة بلاستيك بنطاق عزبة عمر التابعة لقرية كفر علوان بمركز طوخ، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان في السماء.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل كسارة البلاستيك، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.

وفرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق، لتسهيل حركة سيارات الإطفاء وتمكين القوات من أداء مهامها، مع إبعاد المواطنين عن محيط الحادث حفاظًا على سلامتهم.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، تمهيدًا لبدء أعمال التبريد عقب إخماد النيران، لمنع تجدد اشتعال المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال، فيما لم ترد حتى الآن تفاصيل مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو حجم الخسائر الناجمة عن الحريق