من الليلة.. السكة الحديد تعلن جدول تشغيل القطارات بالتوقيت الشتوي وتعديل مواعيد بعض الرحلات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 29 /10/ 2026، بتأخير الساعة 60 دقيقة عند بلوغ الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل لتصبح الحادية عشرة مساءً.

وفي إطار اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان انتظام حركة مسير القطارات خلال فترة تغيير التوقيت، قرر الوزارة الآتي:

--اعتبار القطارات التي تقوم من محطات قيامها خلال الفترة من الساعة 00:23 حتى الساعة 59: 23 قبل تغيير التوقيت، وكذلك القطارات السائرة على الخطوط وقت تغيير الساعة (سائرة مبكرًا عن مواعيدها )، وذلك حتى وصولها إلى محطات الوصول النهائية.

-تعديل قيام عدد من القطارات من محطة القاهرة وفقًا للتوقيت الشتوي (القطار رقم 1902مكيف إسكندرية /أسوان ليقوم منها الساعة 20: 00 - القطار رقم 3006 مكيف إسكندرية / أسوان ليقوم منها الساعة 00:50 - القطار رقم 934 الإسكندرية / الأقصر ليقوم منها الساعة 01:10 ).

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الركاب مراعاة التوقيت الجديد، حرصًا على انتظام رحلاتهم ووصولهم الي وجهاتهم المقررة في التوقيت المناسب.