قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة لخطط ترامب العسكرية.. البنتاجون تستعد لخفض 400 مليار دولار من ميزانية الدفاع الأمريكية
استقالوا خلال حكم بايدن.. مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل| ما القصة؟
شروط جديدة لاستحقاق الحضانة.. 3 ضوابط أساسية تحكم أهلية الحاضن
السفير التركي: انضمام مصر إلى تحالف مكة هام لتعزيز التوازنات الإقليمية
السفير التركي بالقاهرة: سننتج مع مصر صواريخ وسفن وطائرات ومسيرات
زعيم كوريا الشمالية: تعزيز التفوق العسكري في مجال الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يلتقي البرهان ورئيسي كينيا ومالي بموسكو
من الليلة.. السكة الحديد تعلن جدول تشغيل القطارات بالتوقيت الشتوي وتعديل مواعيد بعض الرحلات
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين: لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك| أخبار التوك شو
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة بعد إعلان الفائدة.. الآن
غيّر ساعتك الآن.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا في مصر
تحركات عسكرية أمريكية.. نقل 10 طائرات إلى إسرائيل لاستئناف الحرب على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نبيل الكوكي يقترب من العودة لقيادة المصري خلفا لأحمد سامي

نبيل الكوكي
نبيل الكوكي
رباب الهواري

كشف مصدر خاص داخل النادي المصري البورسعيدي عن اقتراب التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الأسبق للفريق، من العودة مجددًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لأحمد سامي، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة من منافسات الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن نبيل الكوكي سيصل إلى مدينة بورسعيد يوم السبت المقبل، تمهيدًا لتولي المهمة الفنية للفريق، بعد الاتجاه إلى إجراء تغيير على مستوى الجهاز الفني، بهدف تصحيح المسار واستعادة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.

تراجع النتائج يعجل برحيل أحمد سامي

وجاء التحرك نحو عودة المدرب التونسي في ظل النتائج السلبية التي يحققها المصري تحت قيادة أحمد سامي، الذي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار منذ توليه المسؤولية مطلع سبتمبر الماضي، الأمر الذي وضع الفريق تحت ضغط متزايد مع تراجع ترتيبه في جدول الدوري الممتاز.

وكان المصري البورسعيدي قد تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعد التعادل أمام البنك الأهلي الثالث على التوالي للفريق البورسعيدي تحت قيادة أحمد سامي، بعدما انتهت مواجهتاه السابقتان أمام القناة وأبو قير للأسمدة بالتعادل أيضًا، بينما تلقى الفريق الهزيمة أمام منتخب السويس وبتروجت والاتحاد السكندري.

المصري يبحث عن تصحيح المسار

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، في ظل حاجة الفريق إلى استعادة توازنه وتحسين نتائجه خلال المباريات المقبلة.

وكان نبيل الكوكي قد رحل عن تدريب الصفاقسي التونسي قبل أيام قليلة، بعدما قاد الفريق في 7 مباريات، ليصبح مرشحًا للعودة إلى الدوري المصري من بوابة النادي البورسعيدي.

وفي الوقت نفسه، يستعد المصري لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، في مباراة يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في المسابقات المحلية.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية بشأن مستقبل الجهاز الفني للمصري خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع وصول الكوكي إلى بورسعيد

نبيل الكوكى احمد سامى المصرى البورسعيدي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الذهب الآن

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

إنستاباي

تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم

حسام حسن

حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

ترشيحاتنا

الحريق

الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بكسارة بلاستيك في طوخ بالقليوبية

ضبط متهم

القبض على أب بتهمة تعذيب طفلته وإصابتها بحروق في يديها وقدميها بقنا

المتهمة

نشرت فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة

بالصور

شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد