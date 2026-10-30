نبيل الكوكي يقترب من العودة لقيادة المصري خلفا لأحمد سامي

كشف مصدر خاص داخل النادي المصري البورسعيدي عن اقتراب التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الأسبق للفريق، من العودة مجددًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لأحمد سامي، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة من منافسات الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن نبيل الكوكي سيصل إلى مدينة بورسعيد يوم السبت المقبل، تمهيدًا لتولي المهمة الفنية للفريق، بعد الاتجاه إلى إجراء تغيير على مستوى الجهاز الفني، بهدف تصحيح المسار واستعادة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.

تراجع النتائج يعجل برحيل أحمد سامي

وجاء التحرك نحو عودة المدرب التونسي في ظل النتائج السلبية التي يحققها المصري تحت قيادة أحمد سامي، الذي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار منذ توليه المسؤولية مطلع سبتمبر الماضي، الأمر الذي وضع الفريق تحت ضغط متزايد مع تراجع ترتيبه في جدول الدوري الممتاز.

وكان المصري البورسعيدي قد تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعد التعادل أمام البنك الأهلي الثالث على التوالي للفريق البورسعيدي تحت قيادة أحمد سامي، بعدما انتهت مواجهتاه السابقتان أمام القناة وأبو قير للأسمدة بالتعادل أيضًا، بينما تلقى الفريق الهزيمة أمام منتخب السويس وبتروجت والاتحاد السكندري.

المصري يبحث عن تصحيح المسار

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، في ظل حاجة الفريق إلى استعادة توازنه وتحسين نتائجه خلال المباريات المقبلة.

وكان نبيل الكوكي قد رحل عن تدريب الصفاقسي التونسي قبل أيام قليلة، بعدما قاد الفريق في 7 مباريات، ليصبح مرشحًا للعودة إلى الدوري المصري من بوابة النادي البورسعيدي.

وفي الوقت نفسه، يستعد المصري لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، في مباراة يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في المسابقات المحلية.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية بشأن مستقبل الجهاز الفني للمصري خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع وصول الكوكي إلى بورسعيد