السفير التركي: انضمام مصر إلى تحالف مكة هام لتعزيز التوازنات الإقليمية

أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، أن مشاركة مصر في تحالف مكة مهمة لإقامة التوازنات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن أكبر تهديد للأمن الإقليمي هو السعي للهيمنة والتوسع من خلال الثقة الزائدة بالنفس واكتساب القوة التوازن والردع، على النقيض، سيصمدان ضد تلك القوى ويوجهانها نحو ضبط النفس ونأمل نحو سلوك بناء وتكامل".

وأضاف السفير التركي بالقاهرة خلال كلمته في الاحتفال باليوم الوطني التركي أن أنقرة سترحب بانضمام القاهرة إلى تحالف مكة، منوها إلى أنه قرار سيادي مصري.

وأشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين مصر وتركيا ليست مسألة أو قرارًا اليوم، ولا مسألة تفضيل، بل ضرورة فرضتها متطلبات السلام والأمن والاستقرار والتنمية في منطقتنا المشتركة أي شرق المتوسط.

وفي نفس السياق، لفت "شن" إلى أنه "على الرغم من هذه العلاقات العميقة والشاملة والمعقدة، لا يمكن توقع أن تكون الدولتان العظيمتان دائمًا على رأي متطابق في كل قضية ومع ذلك، أريد أن يُعرف أنه بينما تدافع تركيا عن مصالحها الخاصة، فإنها تأخذ أيضًا في الاعتبار مصالح مصر، وأن المصالح الاستراتيجية والوطنية لتركيا ومصر تتقارب في الواقع بشكل أصيل ونهائي إن المصلحة العليا للدولة المصرية القديمة مقتنعة أيضًا بهذا.

هذه النهج بعيدة النظر للدولتين العظيمتين، الخالية من المواقف اليومية واللحظية، تشكل استثمارًا في مستقبل علاقاتنا، تم القيام به بالمسؤولية التي فرضها علينا التاريخ".

وقال السفير التركي إن هذه العلاقة تستمد الإلهام والقوة من تاريخنا المشترك الممتد 1200 عام، ومن ثقافتنا، ومن روابط القرابة بيننا ومنذ عام 2022، حيث تم افتتاح ما لا يقل عن خمسين منشأة إنتاج تركية جديدة في مصر، وتوفر الشركات التركية فرص عمل لما لا يقل عن 100 ألف مصري وأتوقع أن يسجل حجم تجارتنا رقمًا قياسيًا هذا العام ويقترب من تسعة مليارات دولار.