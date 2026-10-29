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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
آية التيجي

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة، عكست من خلالها ذوقها المميز في اختيار الأزياء العصرية التي تجمع بين البساطة والفخامة.

تفاصيل إطلالة إيمان العاصي

واختارت الفنانة فستانًا أسود من الجلد، منحها مظهرًا أنثويًا لافتًا، مع تنسيق مجموعة من التفاصيل التي أضفت على إطلالتها لمسة من الأناقة العصرية.

وظهرت إيمان العاصي مرتدية فستانًا قصيرًا من الجلد الأسود، تميز بقصة محددة للقوام وتصميم دون أكمام، مع أكتاف بارزة نسبيًا أضفت على الإطلالة طابعًا عصريًا جريئًا. وجاء الفستان بتفاصيل بسيطة وقصة أنيقة أبرزت جمال التصميم، بينما عززت الخامة الجلدية من فخامة المظهر ومنحته لمسة تجمع بين القوة والأنوثة.

واعتمدت الفنانة تصميمًا يحدد منطقة الخصر، مع تنورة قصيرة تعكس أسلوبًا عصريًا يناسب الإطلالات المسائية والمناسبات المختلفة، لتؤكد أن الفساتين الجلدية السوداء تظل من أبرز الاختيارات التي تجمع بين الأناقة والجرأة في عالم الموضة.

إيمان العاصي

البوت الأسود يضيف لمسة من الجرأة

ولإكمال إطلالتها، اختارت إيمان العاصي بوتًا أسود طويلًا يصل إلى أسفل الركبة، بتصميم أنيق ونهاية مدببة، ما أضفى على مظهرها مزيدًا من القوة والتناسق.

كما نسقت الإطلالة مع جوارب سوداء شفافة، في اختيار ساهم في تحقيق الانسجام بين الفستان والبوت، مع الحفاظ على الطابع الشتوي الأنيق الذي تتميز به هذه النوعية من الإطلالات.

إيمان العاصي

حقيبة خضراء تكسر رتابة الأسود

ولم تخلُ إطلالة إيمان العاصي من لمسة لونية لافتة، إذ حملت حقيبة صغيرة باللون الأخضر، جاءت لتكسر حدة اللون الأسود وتمنح المظهر قدرًا من الحيوية والتجدد.

وجاء اختيار الحقيبة موفقًا من الناحية التنسيقية، إذ أضاف لونها المختلف لمسة جمالية جذابة دون أن يطغى على التصميم الأساسي للإطلالة، بينما حافظت بقية العناصر على وحدة الألوان والطابع الأنيق.

إيمان العاصي

إيمان العاصي تختار المكياج الناعم وتسريحة الشعر المنسدلة

وعلى مستوى الجمال، اعتمدت إيمان العاصي مكياجًا يبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العيون وتحديدها بطريقة تمنح النظرة مزيدًا من الجاذبية، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة طبيعية تميل إلى النيود.

أما تسريحة الشعر، فجاءت منسدلة بتموجات ناعمة، مع فرق جانبي أضفى على مظهرها حيوية وانسيابية، ليكتمل التناغم بين المكياج وتسريحة الشعر والتصميم الجريء للفستان.

وفي صورة أخرى بالأبيض والأسود، ظهرت الفنانة بإطلالة جلدية سوداء مشابهة في طابعها الجريء، مع خلفية تتسم بالأجواء المسرحية والإضاءة القوية، ما منح الصورة طابعًا فنيًا مميزًا وأبرز تفاصيل التصميم والخامة الجلدية.

إيمان العاصي

الأسود والجلد.. اختيار يجمع بين الكلاسيكية والعصرية

تعكس إطلالة إيمان العاصي قدرة اللون الأسود على الحفاظ على مكانته في عالم الموضة، خاصة عند تنسيقه مع الخامات الجلدية التي تمنح الملابس مظهرًا أكثر جرأة وتميزًا.

كما تقدم الإطلالة أفكارًا لمحبات الموضة الراغبات في اعتماد أسلوب مسائي أنيق، من خلال الجمع بين الفستان القصير والبوت الطويل والإكسسوارات البسيطة، مع إضافة حقيبة بلون مختلف لإضفاء لمسة من الحيوية على المظهر.

وبهذه التفاصيل، تقدم إيمان العاصي نموذجًا لإطلالة تجمع بين الأنوثة والجرأة، مع الاعتماد على قطع محددة وتنسيقات مدروسة تبرز جمال التصميم دون الحاجة إلى المبالغة في الإكسسوارات.

فستان إيمان العاصي الأسود إيمان العاصي إطلالات النجمات موضة الفساتين الجلدية

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