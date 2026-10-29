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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسالة حب وفخر.. شباب برج البرلس يزينون الشوارع بصور ميار بطلة تحدي القراءة العربي

ميار عثمان
ميار عثمان
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

احتفل شباب مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ بفوز ميار عثمان بلقب بطلة تحدي القراءة العربي، من خلال رسم صورتها على جدران الشوارع، تعبيرًا عن فخرهم بإنجازها وتشجيعًا لها على مواصلة النجاح والتميز.

ميار عثمان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر رسومات لميار على جدران المدينة، وسط أجواء من الاحتفاء بإنجازها، الذي أصبح مصدر فخر لأبناء برج البرلس، تقديرًا لما حققته في واحدة من أبرز المبادرات العربية المعنية بتشجيع القراءة بين الطلاب.

ويعكس هذا الاحتفاء الشعبي اعتزاز أهالي المدينة بأبنائهم المتفوقين، وحرصهم على تكريم النماذج الناجحة التي تُمثل مصدر إلهام للأطفال والشباب، وتؤكد أهمية القراءة في بناء الوعي وصناعة أجيال قادرة على تحقيق الإنجازات.

ميا عثمان ميار عثمان البرلس

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