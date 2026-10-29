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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يطلب السعة الجماهيرية الكاملة لاستاد القاهرة أمام الإفريقي التونسي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب خلاله الموافقة على حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الإفريقي التونسي، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي تحرك الزمالك في إطار استعدادات النادي للمواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات، والاستفادة من الدعم الجماهيري الكبير، من أجل المنافسة على التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

الزمالك يتمسك بخوض المباراة على استاد القاهرة

وفي السياق ذاته، سبق أن خاطب نادي الزمالك هيئة استاد القاهرة الدولي، من أجل طلب استضافة مواجهة الإفريقي التونسي يوم السبت الموافق 28 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتمسك مسؤولو القلعة البيضاء بإقامة المباراة على استاد القاهرة الدولي، باعتباره الملعب الذي يرغب النادي في خوض المواجهة عليه، كما يطالب الزمالك بتأجيل أعمال زراعة البذرة الشتوية لأرضية الملعب، لحين الانتهاء من خوض اللقاء، لضمان جاهزية الاستاد لاستضافة المباراة المرتقبة.

ويأمل الزمالك في إنهاء جميع الترتيبات التنظيمية مبكرًا، بما يضمن إقامة المواجهة في أجواء مناسبة، خاصة أن المباراة تمثل بداية مشوار الفريق في مرحلة المجموعات، التي تتطلب حصد أكبر عدد ممكن من النقاط منذ الجولة الأولى.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت الأربعاء الماضي، قد أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب أندية الإفريقي التونسي، ومولودية الجزائر، ويانج أفريكانز التنزاني.

ومن المنتظر أن تشهد المجموعة منافسة قوية بين الفرق الأربعة على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، في ظل تقارب الطموحات ورغبة كل فريق في مواصلة مشواره بالبطولة.

الزمالك يتأهل على حساب الجيش الرواندي

وكان الفريق الأبيض قد حجز مقعده في دور المجموعات بعدما تخطى عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني، حيث حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في لقاء الإياب، ليحسم تأهله بمجموع المباراتين بهدفين دون مقابل.

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