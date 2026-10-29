لحظة وصول الرئيس السيسي إلى المجر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى مطار فيرينتس ليست الدولي بالعاصمة المجرية بودابست، في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها إلى المجر، وذلك عقب مغادرته العاصمة الروسية موسكو.

الرئيس السيسي يصل بودابست

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله من الجانب المجري، بالينت روف، نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء، والسفيرة ريتا هيرينتشار، سفيرة المجر لدى القاهرة.

كما كان في استقبال الرئيس السفير أحمد فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، إلى جانب مبعوث الأزهر الشريف، وأسقف وسط أوروبا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وراعي الكنيسة القبطية في بودابست.

الجالية المصرية في المجر

وشهد الاستقبال أيضًا حضور الرئيس الفخري للجالية المصرية في المجر، ورئيس مجلس إدارة رابطة الجالية المصرية في المجر.