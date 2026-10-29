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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يصل مطار فيرنز ليست الدولي ببودابست

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى مطار فيرنز ليست الدولي ببودابست، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها إلى المجر.

وكان في استقبال الرئيس لدى الوصول من الجانب المجري،  بالينت روف نائب رئيس الوزراء وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء، والسفيرة ريتا هيرينتشار سفيرة المجر لدى القاهرة، والسفير أحمد فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، بالإضافة إلى مبعوث الأزهر الشريف، وأسقف وسط أوروبا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وراعي الكنيسة القبطية ببودابست، والرئيس الفخري للجالية المصرية في المجر، ورئيس مجلس إدارة رابطة الجالية المصرية في المجر.

السيسي مطار فيرنز ليست الدولي بودابست الزيارة الرسمية المجر مبعوث الأزهر الشريف

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