الرئيس السيسي يصل مطار فيرنز ليست الدولي ببودابست

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى مطار فيرنز ليست الدولي ببودابست، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها إلى المجر.

وكان في استقبال الرئيس لدى الوصول من الجانب المجري، بالينت روف نائب رئيس الوزراء وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء، والسفيرة ريتا هيرينتشار سفيرة المجر لدى القاهرة، والسفير أحمد فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، بالإضافة إلى مبعوث الأزهر الشريف، وأسقف وسط أوروبا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وراعي الكنيسة القبطية ببودابست، والرئيس الفخري للجالية المصرية في المجر، ورئيس مجلس إدارة رابطة الجالية المصرية في المجر.