اضبط ساعتك.. مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، تعرّفوا على مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، الموافق 19 جمادى الأولى 1448هـ، بمدينة القاهرة، والذي يجب على المسلم معرفة مواعيد الصلاة وفقا للمواقيت الجديدة في التوقيت الشتوي.

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

الفجر: 04:39 صباحًا

الشروق: 06:07 صباحًا

الظهر: 39 : 11 صباحًا

العصر: 02:46 مساءً

المغرب: 10: 05 مساءً

العشاء: 06:28 مساءً

موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

يكون موعد تأخير الساعة في مصر عند منتصف ليل اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، إذ يعاد ضبط التوقيت من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 مساءً.

ويترتب على هذا التغيير الحصول على ساعة إضافية وفق التوقيت المحلي خلال ليلة الانتقال، مع ضرورة الانتباه إلى المواعيد المرتبطة بالساعات الأولى من صباح الجمعة، خاصة مواعيد السفر والقطارات والطائرات والارتباطات المهمة.

كيفية ضبط الساعة مع التوقيت الشتوي

- مع بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

- الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تُجري التغيير تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا.

- الساعات اليدوية وبعض الأجهزة الإلكترونية تحتاج إلى تعديل الوقت يدويًا.

- يُنصح بالتأكد من ضبط الأجهزة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد لتجنب أي اختلاف في المواعيد.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون المنظم للتغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف تنظيم ساعات العمل والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.