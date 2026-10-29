وزير الخارجية: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق بشأن مياه النيل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه هناك ارتباط كبير بين قضيتي الأمن والاستقرار من ناحية والتنمية من ناحية أخرى.



وقال وزير الخارجية في تصريحات للقاهرة الإخبارية، إن الرئيس السيسي أكد أنه لا تنمية مستدامة في أفريقيا دون تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف وزير الخارجية، أن قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية.

وتابع وزير الخارجية : لا تنمية في أفريقيا دون توافر الموارد المائية، والرئيس السيسي أكد خلال قمة روسيا أفريقيا ضرورة التوازن بين الحق في التنمية والالتزام بالقانون الدولي.

وأكمل وزير الخارجية: الرئيس السيسي أكد ضرورة الالتزام بمبدأ عدم التسبب في إحداث ضرر والالتزام بالإخطار المسبق بشأن ملف مياه النيل".