أطوالهم بين 20 إلى 25 سم.. رئيس المحميات الطبيعية يكشف تفاصيل ضبط 30 تمساحًا بالصعيد

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، إن ضبط 30 تمساحًا صغيرًا داخل قطاع الصعيد يعكس يقظة الجهات المعنية، والتنسيق بين المحميات الطبيعية ووزارة الداخلية، لافتًا إلى أن التمساح النيلي أحد المكونات الأساسية للبيئة، وله دور مهم في المنظومة الطبيعية ببحيرة ناصر.

تفاصيل ضبط 30 تمساحًا بالصعيد

وأوضح يوسف، خلال مداخلة ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن الواقعة بدأت في محطة أسيوط، حيث ضُبطت 30 تمساحًا صغيرًا، تتراوح أطوالها بين 20 و25 سنتيمترًا، مشيرًا إلى أنها هُرّبت من أسوان.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية أن التماسيح تنمو مع تقدمها في العمر، وقد تتجاوز أطوالها عدة أمتار، بحسب حجم التمساح وعمره.

وأكد يوسف أهمية التمساح النيلي باعتباره عنصرًا أساسيًا في النظام البيئي لبحيرة ناصر، مشددًا على أن ضبط هذه التماسيح يبرز أهمية التنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع مثل هذه الوقائع.