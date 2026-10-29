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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي وضبط 12 سماعة بمدينة بلقاس

حمله ليليه
حمله ليليه
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة بلقاس، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة الأجهزة والأدوات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت  غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة ليلية لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، وبمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 12 سماعة بازوكا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

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