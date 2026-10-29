مواعيد القطارات بعد تغيير الساعة 2026 وأرقام الرحلات الجديدة

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من مساء الخميس، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند بلوغ الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل لتصبح الحادية عشرة مساء، مع تحديد آلية التعامل مع القطارات التي تتحرك خلال فترة تغيير التوقيت، إلى جانب تعديل مواعيد قيام عدد من الرحلات من محطة القاهرة، وتشمل القطارات أرقام 1902 و3006 و934، وهو ما يستدعي انتباه المسافرين إلى المواعيد الجديدة ومراجعة بيانات رحلاتهم قبل التوجه إلى المحطات.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي ضمن التغييرات التي تؤثر على تنظيم الوقت اليومي، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يعتمدون على القطارات في التنقل بين المحافظات لأغراض العمل والدراسة وقضاء الاحتياجات المختلفة، الأمر الذي يجعل متابعة تعليمات هيئة السكك الحديدية بشأن مواعيد القطارات ضرورة لتجنب الالتباس بين التوقيت القديم والتوقيت الجديد.

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متى يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من مساء الخميس، وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند وصولها إلى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، لتصبح الساعة الحادية عشرة مساء.

ويترتب على هذا التغيير اختلاف التوقيت المحلي، وهو ما يتطلب من المسافرين الانتباه إلى مواعيد القطارات، خاصة الرحلات التي تتزامن مع لحظة تغيير الساعة، إذ حددت الهيئة آلية التعامل مع القطارات الموجودة على خطوط السكك الحديدية خلال هذه الفترة، بما يشمل القطارات التي تتحرك من محطات قيامها قبل تغيير التوقيت والقطارات السائرة بالفعل على الخطوط.

وينبغي للمواطنين التأكد من التوقيت المعتمد لرحلاتهم، ومراجعة البيانات المعلنة رسميًا قبل التوجه إلى محطات السكك الحديدية، لتفادي التأخر عن موعد السفر أو الاعتماد على مواعيد لم تعد متوافقة مع التوقيت الجديد.

هل تتغير مواعيد القطارات بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026؟

تتضمن إجراءات تطبيق التوقيت الشتوي تحديد كيفية التعامل مع حركة القطارات خلال فترة تغيير الساعة، إلى جانب تعديل مواعيد قيام عدد من القطارات من محطة القاهرة، وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن القطارات التي تقوم من محطات قيامها خلال الفترة من الساعة 11 مساء حتى الساعة 11: 59 مساء قبل تغيير التوقيت، وكذلك القطارات السائرة على الخطوط وقت تغيير الساعة، ستُعامل باعتبارها سائرة مبكرًا عن مواعيدها، وذلك حتى وصولها إلى محطات الوصول النهائية.

ويعني ذلك أن التعامل مع الرحلات خلال فترة الانتقال إلى التوقيت الشتوي يخضع للتعليمات المحددة من الهيئة، بما يستلزم من الركاب متابعة المواعيد الرسمية وعدم الاعتماد على الجداول القديمة أو المعلومات المحفوظة مسبقًا على الهواتف.

كما ينبغي التمييز بين إجراءات التعامل مع القطارات التي تكون قد بدأت رحلاتها وقت تغيير الساعة، وبين مواعيد قيام القطارات التي جرى تعديلها من محطة القاهرة، إذ حددت الهيئة مواعيد جديدة لعدد من الرحلات وفقًا للتوقيت الشتوي.

ما مواعيد القطارات التي تغيرت من محطة القاهرة؟

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد قيام عدد من القطارات من محطة القاهرة وفقًا للتوقيت الشتوي، وتشمل التعديلات القطارات الآتية.

القطار رقم 1902 مكيف «الإسكندرية/ أسوان»، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 12: 20 منتصف الليل.

القطار رقم 3006 مكيف «الإسكندرية/ أسوان»، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 12: 50 منتصف الليل.

القطار رقم 934 «الإسكندرية/ الأقصر»، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 01: 10 صباحًا.

وتستهدف هذه التعديلات تحديد مواعيد قيام الرحلات المذكورة بما يتوافق مع التوقيت الشتوي، وهو ما يجعل مراجعة موعد القطار ورقم الرحلة أمرًا مهمًا بالنسبة للمسافرين، خصوصًا عند التخطيط للسفر خلال الساعات المحيطة بتغيير الساعة.

وينبغي للركاب التأكد من بيانات الرحلة قبل التوجه إلى المحطة، مع مراعاة رقم القطار وموعد قيامه والوجهة المحددة على التذكرة، وعدم الاكتفاء بتذكر موعد السفر وفقًا للتوقيت السابق.

كيف يتعامل المسافرون مع القطارات أثناء تغيير الساعة؟

تتطلب فترة الانتقال إلى التوقيت الشتوي قدرًا من الانتباه عند التخطيط للسفر بالقطارات، خاصة بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع موعد تغيير الساعة، ولذلك ينبغي للمسافرين الالتزام بالتعليمات المعلنة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومراجعة بيانات رحلاتهم قبل التحرك إلى المحطات.

وتشمل الإجراءات التي يُنصح بمراعاتها خلال هذه الفترة ما يأتي.

مراجعة موعد الرحلة وفقًا للتوقيت الجديد.

التأكد من بيانات التذكرة قبل التوجه إلى المحطة.

متابعة إعلانات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن مواعيد التشغيل.

الوصول إلى المحطة قبل موعد تحرك القطار بوقت مناسب.

عدم الاعتماد على مواعيد قديمة محفوظة على الهاتف أو جداول غير محدثة.

وتساعد هذه الإجراءات المسافرين على تنظيم وقتهم بصورة أفضل، وتجنب الالتباس الناتج عن اختلاف التوقيت، خاصة عند السفر بين المحافظات أو الاعتماد على رحلات القطارات في مواعيد مرتبطة بالعمل والدراسة والالتزامات اليومية.

ماذا أعلنت هيئة السكك الحديدية بشأن مواعيد القطارات الجديدة؟

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الركاب مراعاة التوقيت الجديد، حرصًا على انتظام رحلاتهم ووصولهم إلى وجهاتهم المقررة في التوقيت المناسب.

ويأتي هذا التنبيه بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي وتحديد آلية التعامل مع القطارات السائرة خلال فترة تغيير الساعة، إلى جانب تعديل مواعيد قيام القطارات أرقام 1902 و3006 و934 من محطة القاهرة.

وبناءً على ذلك، يحتاج المسافرون إلى متابعة المواعيد المعلنة رسميًا قبل السفر، مع الانتباه إلى أن توقيت الرحلة قد يختلف عن الموعد الذي اعتادوا عليه وفقًا للتوقيت السابق، خصوصًا بالنسبة للرحلات التي تتحرك خلال فترة تغيير الساعة.

وتظل مراجعة رقم القطار وموعد القيام والوجهة المحددة على التذكرة من الخطوات المهمة قبل السفر، إلى جانب الالتزام بتعليمات الهيئة بشأن تطبيق التوقيت الشتوي، بما يساعد على تنظيم الرحلات وتجنب التأخر عن مواعيد التحرك والوصول.