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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة وغلق المحلات

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة وغلق المحلات
التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة وغلق المحلات
عبد الفتاح تركي

يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر مع انتهاء التوقيت الصيفي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، إذ تُؤخَّر الساعة 60 دقيقة مع بداية يوم الجمعة التالي، لتعود إلى الساعة 11 مساءً بدلًا من 12 منتصف الليل، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي، بالتزامن مع تطبيق مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش خلال الفترة الشتوية.

ويبحث المواطنون عن موعد تغيير الساعة في مصر 2026، وطريقة ضبط الهواتف والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب مواعيد إغلاق الأنشطة التجارية والخدمية، لمعرفة التوقيتات الجديدة وتنظيم المواعيد اليومية، خاصة مع اختلاف ساعات الغلق بين المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، فضلًا عن المواعيد الخاصة بالورش والأعمال الحرفية.

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موعد تطبيق التوقيت الشتوي

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يُنظَّم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد الإطار القانوني للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي.

وبحسب المواعيد الواردة، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، ومع حلول يوم الجمعة التالي تُؤخَّر الساعة 60 دقيقة، إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.

وعند وصول الساعة إلى 12 منتصف الليل، تُعاد إلى الساعة 11 مساءً، بما يعني تأخير الوقت ساعة كاملة، وهو التغيير الذي يستلزم الانتباه إلى مواعيد العمل والارتباطات اليومية، خصوصًا خلال الساعات الأولى من تطبيق التوقيت الجديد.

لماذا يتم تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون المنظم للتغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، مع مراعاة تنظيم ساعات العمل والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

كما ترتبط مواعيد تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية بتنظيم حركة العمل، مع مراعاة طبيعة كل نشاط والمواعيد المقررة له، بما يشمل المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية.

كيف تضبط الساعة مع بدء التوقيت الشتوي 2026؟

يتطلب الانتقال إلى التوقيت الشتوي التأكد من ضبط الوقت على الهواتف والساعات والأجهزة الإلكترونية، لتجنب التأخر عن المواعيد أو حدوث اختلاف بين التوقيت المعروض والوقت المعمول به.

ويمكن الاستعداد لتغيير الساعة من خلال الخطوات الآتية:

تأخير الساعة 60 دقيقة عند بدء تطبيق التوقيت الشتوي.

التأكد من تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا على الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت، إذ قد تُجري هذه الأجهزة التغيير بصورة تلقائية.

ضبط الساعات اليدوية وبعض الأجهزة الإلكترونية يدويًا، إذا كانت لا تدعم التغيير التلقائي.

مراجعة الوقت على الأجهزة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد، للتأكد من توافقه مع المواعيد الرسمية واليومية.

ويُنصح بالانتباه إلى إعدادات الوقت والتاريخ على الأجهزة المختلفة، لأن الاعتماد على الضبط التلقائي يتوقف على إعدادات الجهاز واتصاله بالخدمات التي توفر تحديث الوقت.

ما مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في التوقيت الشتوي 2026؟

وفقًا للمواعيد المنظمة لتشغيل المحال العامة والمولات التجارية، يكون موعد الغلق في الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية، مع السماح بمد ساعات العمل حتى الساعة 11 مساءً أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

وتهم هذه المواعيد المواطنين الراغبين في التسوق أو إنجاز احتياجاتهم اليومية، كما تهم أصحاب الأنشطة التجارية والعاملين بها، إذ تساعد معرفة موعد الغلق على تنظيم ساعات العمل وتحديد الوقت المناسب لزيارة المحال والمراكز التجارية.

موعد التوقيت الشتوي

متى تغلق المطاعم والكافيهات في التوقيت الشتوي؟

تختلف مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات عن مواعيد غلق المحال التجارية، إذ يستمر العمل بها حتى الساعة 12 منتصف الليل في الأيام العادية.

ويمتد موعد الغلق إلى الساعة 1 صباحًا أيام الخميس والجمعة، وخلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

ويعني ذلك أن مواعيد المطاعم والكافيهات تتيح فترة تشغيل أطول مقارنة بالمواعيد المحددة للمحال التجارية، وفقًا للتوقيتات الواردة، وهو ما يجعل التحقق من طبيعة النشاط ومواعيد غلقه أمرًا مهمًا قبل التخطيط للخروج أو التسوق أو تناول الطعام خارج المنزل.

ما مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية خلال التوقيت الشتوي؟

تخضع الورش والأعمال الحرفية للمواعيد المحددة بقرارات تنظيم تشغيل وغلق المحال العامة، مع مراعاة طبيعة النشاط والمناطق التي توجد بها، إلى جانب الاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة والخدمات.

وتعني هذه الضوابط أن مواعيد عمل الورش قد ترتبط بطبيعة النشاط والموقع والاستثناءات المطبقة، ولذلك ينبغي الرجوع إلى القرارات المنظمة ذات الصلة عند الحاجة إلى معرفة موعد محدد لنشاط أو منطقة بعينها.

التوقيت الشتوي

ما أهم المعلومات التي يجب معرفتها عن التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

تتمثل أبرز المعلومات المتعلقة بتغيير الساعة ومواعيد الغلق في النقاط الآتية:

موعد انتهاء التوقيت الصيفي: الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026.

موعد بدء التوقيت الشتوي: مع بداية يوم الجمعة التالي.

مقدار تغيير الساعة: تأخير الساعة 60 دقيقة.

موعد إعادة الساعة عند منتصف الليل: من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساءً.

موعد غلق المحال والمولات التجارية: الساعة 10 مساءً في الأيام العادية، و11 مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

موعد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات: الساعة 12 منتصف الليل في الأيام العادية، والساعة 1 صباحًا أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

مواعيد الورش والأعمال الحرفية: تخضع للقرارات المنظمة، مع مراعاة طبيعة النشاط والمنطقة والاستثناءات المقررة.

مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم في شتاء 2026.. تعرف على ساعات العمل

وفي النهاية، يتطلب الاستعداد للتوقيت الشتوي 2026 معرفة موعد تأخير الساعة وطريقة ضبط الأجهزة، إلى جانب الانتباه إلى مواعيد غلق الأنشطة التجارية والخدمية، مع مراعاة أن الورش والأعمال الحرفية تخضع لضوابط مرتبطة بطبيعة النشاط والموقع والاستثناءات المقرَّرة.

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