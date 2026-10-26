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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: زد خرج من الكونفدرالية بفعل فاعل

شبانة
شبانة
ميرنا محمود

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي حقق فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة، مشيرًا إلى تألق عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم حسين الشحات، الذي يرى أنه يستحق الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا في المباريات المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يذاع على قناة «CBC»: "الأهلي تأهل بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وزد خرج بفعل فاعل من البطولة بسبب الأخطا التحكيمية".

وأضاف: "الأهلي كسب النهارده، لكن هل نقيس مستوى الفريق بناءً على مباراة اليوم؟"، مشيدًا بالتألق اللافت لحسين الشحات، إلى جانب طاهر محمد وأكرم توفيق، واصفًا إياهم باللاعبين "الجعانة كورة".

وتابع: "حسين الشحات يستحق المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي في المباريات المقبلة، والسوشيال ميديا مولعة بحسين الشحات".

وتطرق شبانة إلى ظهور عمر سيد معوض ومحمود صلاح، قائلًا: "كان نفسي أشوف الناس دي، اللي جابت الأهداف، واللي مش بتلعب بشكل أساسي"، معتبرًا أن هذا الأمر يحمل رسالة إلى المدير الفني حسين عموتة بشأن اختياراته للتشكيل.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن أداء الأهلي خلال المباراة اعتمد على المهارات الفردية أكثر من اللعب الجماعي، رغم الفوز الكبير والتأهل.

الأهلي حسين الشحات شبانة فوز الاهلي

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