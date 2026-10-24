مدافع منتخب الجزائر على رادار الأهلي في يناير.. إعجاب كبير بقدرات اللاعب

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، عن دخول الجزائري أشرف عبادة، مدافع منتخب الجزائر، ضمن حسابات النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة النادي في تعزيز الخط الخلفي.

وأوضح أمير هشام أن أشرف عبادة يُعد أحد أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى الأهلي خلال ميركاتو يناير، مشيرًا إلى أن اللاعب شارك مع منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب، ويتميز بقدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع، إلى جانب إمكانية توظيفه في مركز الظهير الأيمن.

وأضاف أن هناك حالة من الإعجاب داخل النادي الأهلي بالإمكانات الفنية التي يمتلكها المدافع الجزائري، مؤكدًا أن اسمه موجود بالفعل ضمن حسابات النادي في الوقت الحالي، في إطار التحركات المتعلقة بتدعيم الخط الدفاعي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويسعي الأهلي لدراسة عدد من الخيارات المتاحة لتدعيم دفاع الفريق، بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني وطموحات النادي في المنافسة على البطولات خلال المرحلة المقبلة.