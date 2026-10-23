إعلامي: خصم المستحقات مش الحل الكامل لأزمة الأهلي.. وعموتة عليه دور كبير

أكد محمد فارس، الإعلامي بقناة الأهلي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تجميد مستحقات اللاعبين أو خصم جزء منها “قد يكون خطوة للتعامل مع تراجع الأداء”، لكنه شدد على أن “الحل لا يقتصر على العقوبات المالية”، بل يحتاج أيضًا إلى “قرارات فنية” من المدير الفني عموتة.

محمد فارس

وتحدث فارس عن تصريحات عموتة بشأن عدم إجراء تغييرات مبكرة حفاظًا على الحالة النفسية للاعبين، متسائلًا عن دور المدير الفني في توصيل رسالة للاعب المقصر بأنه لا يستحق الاستمرار داخل الملعب، كما طالب بمنح الفرصة للاعبين الشباب، مثل محمد عبد الله وعمر سيد معوض ومحمود صلاح، في ظل تراجع مستوى بعض العناصر الأساسية.

وشدد “فارس” على أهمية الاعتماد على اللاعبين الذين يبذلون أقصى جهدهم داخل الملعب، حتى لو كانت إمكانياتهم أقل، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي يمكنها مساندة الفريق عندما ترى اللاعبين يقدمون كل ما لديهم ويحترمون قميص النادي.