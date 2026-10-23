إدريس يهنئ شاكر والدهان.. الفروسية تكتب فصلا مبهرا من عظمة الجمهورية الجديدة

في مشهد يجمع بين دعم الأبطال والاحتفاء بنجاح التنظيم، حرص المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على لقاء الفارس الدولي سامح الدهان، لتهنئته بالفوز بالمركز الأول في منافسات قفز الحواجز على ارتفاع 1.45 متر، ضمن جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز المقامة أمام أهرامات الجيزة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في حدث عالمي يجسد عظمة مصر ومكانتها في عهد الجمهورية الجديدة.

وأكد إدريس أن ما حققه سامح الدهان يمثل إنجازًا مهمًا للفروسية المصرية، ويبعث برسالة ثقة في قدرة أبطال مصر على المنافسة وتحقيق النتائج المميزة في المحافل الدولية، مشيدًا بأداء الفارس المصري الذي احتفل بإنجازه في أجواء تاريخية استثنائية، بالتزامن مع عودته لتمثيل مصر في المنافسات الدولية.

وعلى هامش البطولة، التقى ياسر إدريس بالدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في لقاء عكس أهمية التنسيق والتعاون بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، لدعم الأبطال المصريين وتعزيز حضور الرياضة المصرية على الساحة الدولية، بما يتماشى مع طموحات الجمهورية الجديدة في ترسيخ مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتنظيم المتميز للجولة، مؤكدًا أن استضافة أول بطولة رسمية من فئة الخمس نجوم في قفز الحواجز بمصر، أمام أهرامات الجيزة، تمثل حدثًا استثنائيًا يجمع عراقة الحضارة المصرية بعظمة الرياضة العالمية، ويؤكد قدرة مصر على احتضان كبرى البطولات الدولية.

وتجسد إقامة هذه البطولة أمام الأهرامات صورة مشرقة لعظمة الجمهورية الجديدة، حيث تلتقي شواهد التاريخ التي أبهرت العالم بإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، في مشهد يؤكد أن مصر لا تستند فقط إلى حضارة صنعت مجدها عبر آلاف السنين، بل تواصل البناء والتطوير وتقديم نفسها للعالم بقدرات تنظيمية ورياضية وسياحية تليق بمكانتها الدولية.

وشهدت المنافسات حضور وفد من اللجنة الأولمبية المصرية، ضم عددًا من رؤساء الاتحادات الرياضية وقيادات اللجنة، لمتابعة الحدث ومساندة الجهود المصرية في تقديم بطولة تليق باسم مصر ومكانتها، في ظل مشاركة نخبة من أبرز فرسان العالم، بينهم أبطال أولمبيون وحاصلون على ميداليات أولمبية.

وتتواصل منافسات جولة لونجين العالمية خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تجربة رياضية وسياحية تجمع التنافس العالمي بسحر أحد أعظم المعالم الحضارية في العالم، وتقدم رسالة واضحة بأن الجمهورية الجديدة تمضي بثقة نحو تعزيز حضور مصر الدولي، مستندة إلى عظمة تاريخها، وقوة حاضرها، وطموحاتها في صناعة مستقبل يليق باسمها.